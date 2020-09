Radiazioni cellulari, la lista degli smartphone più pericolosi

Le radiazioni dei cellulari possono essere un vero problema per la nostra salute, ma alcuni smartphone ne producono più di altri: la lista

Non è un mistero il fatto che tutti gli smartphone producano radiazioni, ma non tutti i modelli emettono anche onde elettromagnetiche con le stesse caratteristiche. A volte alcune sono più penetranti di altre e restano più a lungo nel cervello o, comunque, nell’organismo. Lo Specific Absorption Rate, parametro espresso in rapporto W/kg, va ad individuare i dispositivi che producono più radiazioni ad alta penetranza. Il German Federal Office for Radiation Protection ha stilato una lista indicando i più pericolosi.

Radiazioni cellulari, la lista completa

Nella lista della quantità di radiazioni emesse dagli smartphone, al primo posto c’è lo Xiaomi Black Shark 2 con un quantitativo di 1.92/kg. Segue il Sony Xperia XA2 Plus ed un altro Xiaomi, il Mi A1, chiude il podio. La marca cinese ha diversi dispositivi tra i primi 34 della lista, i quali appartengono ai più pericolosi. Dal numero 35 al 66 si tratta di cellulari mediamente pericolosi, mentre i restanti sono quelli ritenuti meno dannosi.

Xiaomi Black Shark 2 – 1.92 W/Kg Sony Xperia XA2 Plus – 1.9 W/Kg Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg Sony Xperia tipo dual 1.62 W/Kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 Life – 1,48 W/kg Honor 8 – 1,5 W/kg Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg Huawei GX8 – 1,44 W/kg Huawei P9 – 1,43 W/kg Huawei Nova Plus – 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg Xiaomi Mi9– 1,389 W/kg Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg Google Pixel 3 – 1,33 W/kg OnePlus 6 – 1,33 W/kg Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg Honor 9 – 1,26 W/kg Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg Honor 5C – 1,14 W/kg Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W/kg Huawei Mate 20 – 0,99 W/kg Google Pixel 2 XL – 0,98 W/kg Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W/kg Xiaomi Mi A2 – 0,963 W/kg Huawei P10 – 0,96 W/kg Huawei Mate 20 Pro – 0,96 W/kg Google Pixel 2 – 0,93 W/kg Huawei P10 Plus – 0,89 W/kg Huawei P10 Lite – 0,89 W/kg Sony Xperia XZ – 0,870 W/kg Apple iPhone X – 0,87 W/kg Huawei Mate 10 Pro – 0,87 W/kg Huawei P Smart 2019 – 0,83 W/kg Huawei P20 – 0,76 W/kg Huawei P20 Lite – 0,75 W/kg Xiaomi Mi8 Lite – 0,749 W/kg LG G5 – 0,737 W/kg Huawei P20 Pro – 0,73 W/kg Apple iPhone SE – 0,720 W/kg Sony Xperia X – 0,720 W/kg Nokia 8 – 0,711 W/kg HTC U11+ – 0,63 W/kg Honor 10 Lite – 0,6 W/kg Redmi Note 7 – 0,591 W/kg ASUS ZenFone Zoom S – 0,588 W/kg Xiaomi Mi A2 Lite – 0,547 W/kg Motorola Moto G7 Plus – 0,542 W/kg Pocophone F1 – 0,537 W/kg Samsung Galaxy S10+– 0,516 W/kg Nokia 8.1 – 0,514 W/kg Razer Phone 2 – 0,508 W/kg Motorola Moto G7 – 0,45 W/kg Wiko View 2 – 0,43 W/kg Razer Phone – 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W/kg LG V30 – 0,375 W/kg ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W/kg Samsung Galaxy S8 – 0,32 W/kg Samsung Galaxy J4+ – 0,32 W/kg ZTE Blade V9 – 0,32 W/kg LG V40 ThinQ – 0,318 W/kg Samsung Galaxy J6+ – 0,31 W/kg ZTE Blade A610 – 0,31 W/kg Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W/kg Motorola Moto Z – 0,30 W/kg Samsung Galaxy S9+ – 0,29 W/kg Wiko View 2 Go – 0,287 W/kg Essential PH-1 – 0,28 W/kg LG Q6/Q6+ – 0,28 W/kg HTC U11 Life – 0,28 W/kg Samsung Galaxy S8+ – 0,26 W/kg Samsung Galaxy S7 edge – 0,26 W/kg Samsung Galaxy A8 – 0,24 W/kg LG G7 – 0,24 W/kg LG G6 – 0,235 W/kg Nokia 6 – 0,207 W/kg Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w/kg ZTE Axon Elite – 0,17 W/kg

