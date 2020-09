Pappagalli allontanati da un parco a causa del loro linguaggio scurrile e del loro comportamento assolutamente scorretto in pubblico.

Sembra una storia falsa, ma è assolutamente vera. I pappagalli sono delle creature veramente interessanti, che da decenni ci affascinano e ci spingono a riflettere su quella che è la natura. Il loro meccanismo di approccio all’altro, con la ripetizione dei suoi che ode, è una pratica molto particolare, non comune a nessun altro essere vivente. Proprio per questo i pappagalli sono stati spesso, nei film e in tv, protagonisti di gag assolutamente spassose. Magari ripetendo quello che il protagonista aveva detto pochi secondi prima e non voleva che nessuno sentisse. Oppure semplicemente qualche volgarità, sentita magari in un momento di rabbia e di furia del proprietario, che diventa magicamente l’unica cosa che ha imparato da lui in un lungo periodo di convivenza insieme.

Pappagalli allontanati dal parco: “Parolacce e bestemmie continue!”

Ebbene oggi proprio dei pappagalli sono stati allontanati da un parco a causa del loro modo di comportarsi scurrile e offensivo. A dirlo è stato. Steve Nichols, direttore del Lincolnshire Wildlife Park. “Se ne metti quattro o cinque insieme, uno bestemmia, l’altro scoppia a ridere e continuano”. Qui tre pappagalli, appartenenti a strutture diverse, erano stati messi insieme per la quarantena che stava vivendo l’Inghilterra. Ebbene, dopo diverse settimane, gli operatori dello zoo hanno ritrovato tre uccellacci, con un linguaggio che farebbe arrossire praticamente chiunque. Il responsabile della struttura ha raccontato come i tre volatili conoscessero già delle parolacce, ma vivendo a lungo insieme si siano insegnati quelle che agli altri mancavano, aumentando il proprio vocabolario di volgarità. Ora i volatili stanno tornando nelle strutture che li avevano messi momentaneamente al parco di Lincolnshire, i quali dovranno ora gestire questa situazione. Certamente non sarà divertente per le mamme e i padri portare i piccini vicino la gabbia dei pappagalli.