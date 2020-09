E’ morto Mark Stone, storico bassista e fondatore dei Van Halen. Ha fatto parte della rock band californiana dal 1972 al 1974

Il bassista della prima formazione dei Van Halen, Mark Stone, è morto ieri dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Secondo il Van Halen News Desk, Stone era stato recentemente ricoverato in una clinica per l’assistenza ai malati terminali di tumore. La notizia della sua morte è stata riportata dal fratello David su Instagram.

Stone ha suonato al fianco dei fratelli Alex ed Eddy Van Halen, rispettivamente batterista e chitarrista della storica rock band californiana. Prima di far parte del gruppo agli albori della loro esperienza tra il 1972 e il 1974, il bassista si era cimentato con altre due formazioni americane, chiamate Genesis e Mammoth, con le quali aveva messo in mostra le sue qualità tecniche.

Per ascoltarlo al basso nella formazione originale dei Van Halen basta ascoltare le tracce inedite di “Gentleman of Leisure”, “Angel Eyes”, “Glitter” e “Believe Me”. Tutte incise nei primi anni ’70, quando ancora la band era conosciuta solo nella scena californiana.

In base a quanto raccontato dal gruppo, Stone è stato licenziato dai Van Halen a causa della sua riluttanza a cantare i cori di sottofondo insieme ad Eddie Van Halen. Nonostante la sua grande manualità con il basso, riteneva poco adatto alle sue caratteristiche il ruolo di accompagnatore vocale e ha declinato più volte l’invito dei fratelli di origine olandese, fino ad arrivare alla separazione. Tuttavia nel corso degli anni era rimasto sempre in buoni rapporti. Si era ormai ritirato dalla scena musicale da diversi decenni ed era impegnato nella lotta al cancro da diverso tempo. Un male incurabile che ha avuto la meglio proprio nelle ultime ore.

