Forza Nuova, si celebra oggi 21esimo anniversario fondazione

Si celebra oggi il 21esimo anniversario della fondazione del partito di estrema destra Forza Nuova. La sezione di Genova lo ha ricordato con un post su Facebook.

Nella giornata di oggi 29 Settembre 2020, si celebra il 21esimo anniversario dalla fondazione di Forza Nuova, una formazione politica di estrema destra. I leader al momento dell’istituzione del partito vent’anni, decisero di far coincidere questo anniversario con la festa di San Michelangelo Arcangelo, considerato dagli esponenti di FN, il loro protettore politico. A celebrare questa ricorrenza è stata la sezione del partito di Genova, con lungo post su Facebook. In questo si legge che “San Michele Arcangelo difendici nel combattimento…” Con la preghiera al nostro protettore abbiamo rinnovato la nostra promessa solenne nel XXIII di Forza Nuova.E di battaglie ne abbiamo molte. In primis quella per la riconquista della libertà. Sarà un ottobre di mobilitazioni. Un autunno caldo, un autunno di lotta. Giovedì 1 ottobre, con il COMITATO BOCCA DELLA LIBERTÀ saremo alle 14 a Piazza Vittorio, con la comunità cinese che manifesta contro Pechino, il Partito Comunista Cinese e la nuova tirannia globale del Covid”.

Forza Nuova, manifestazione indetta per Sabato 10 Ottobre

Nel comunicato vengono inoltre informati i sostenitori di una manifestazione che Forza Nuova terrà a Roma Sabato 10 Ottobre contro quella che hanno definito “una dittatura in corso” e il terrorismo mediatico che a loro parere sta subendo la nazione sulla pandemia di coronavirus. Si tratterà di “una grande convention darà un annuncio storico e rivoluzionario. E poi con i suoi avvocati, dottori, economisti ed intellettuali sosterrà la piazza dei Gruppi popolari spontanei a BOCCA DELLA VERITÀ! SABATO 17 OTTOBRE CON IL COMITATO BOCCA DELLA VERITÀ, uniti e compatti con le forze che hanno animato il 5 settembre, SAREMO FUORI LA RAI, CONTRO IL TERRORISMO MEDIATICO E LA DITTAURA SANITARIA! Fuochi di resistenza si stanno accendendo a Bologna, Veneto, Bari, Napoli, Firenze e nei quartieri romani.Fuochi di libertà stanno accendendo le associazioni e gruppi di mamme, genitori, lavoratori e partite Iva.Fuochi di eresia al pensiero unico stanno accendendo medici, scienziati, avvocati ed intelletuali non conformi. La lotta di liberazione nazionale è iniziata. Uomini e donne uniti come non mai, che non si preoccupano più da dove provengono, ma dove sta la libertà, al di la delle ideologie e contro le divisioni destra/sinistra, stanno edificando l’opposizione al regime. Per le libertà costituzionali e personali.Per la libertà dell’Italia e degli italiani.”

