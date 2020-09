Elisabetta Canalis in lingerie trasparente spiazza tutti: ecco la Storia pubblicata in queste ore dalla bellissima 42enne di Sassari.

Lo scorso 12 settembre ha compiuto 42 anni e Elisabetta Canalis rimane sempre una delle donne più affascinanti e corteggiate in circolazione. La bellissima showgirl, modella e attrice italiana di Sassari è seguitissima soprattutto su Instagram, dove vanta poco meno di 3 milioni di follower e dove regala sempre spettacolo grazie al suo fascino. Un fascino senza eguali, che la rende quasi unica nel panorama televisivo del nostro paese e non solo. E il Video pubblicato poche ore fa sta riscuotendo un successo davvero importante, ma facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Elisabetta Canalis spiazza tutti su Instagram: ecco il Video

Nel Video in questione si vede la splendida Elisabetta Canalis cambiare lingerie nera, ma le trasparenze e un piccolissimo incidente di percorso mettono in mostra le sue grazie e scatenano la fantasia dei suoi fan. Immediati i tantissimi commenti da parte del popolo maschile di Instagram, che notano l’accaduto: “Comunque giusto per chiarire, nel passaggio in body ti si vede la…“. La Canalis non si fare pregare e risponde divertita: “La tengo come todas“.

Un botta e risposta davvero esilarante, che sta spopolando sul web proprio in questi minuti. Ma a conquistare tutti è ancora una volta la bellezza infinita di Elisabetta Canalis, che vanta un corpo mozzafiato e delle curve incredibili. Ecco il Video pubblicato in queste ore dalla bellissima sarda sulla propria pagina Instagram:

