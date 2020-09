Il sindaco di Ventimiglia è stato derubato mentre stava rilasciando un’intervista ai microfoni di Primocanale.

Un episodio singolare quello del sindaco che viene derubato in diretta TV. È successo a Ventimiglia e il primo cittadino di questa città stava concedendo un’intervista a Primocanale.

Il sindaco Gaetano Scullino era stato intercettato da una giornalista mentre stava passeggiando per un viale. Una volta acconsentito all’intervista, ai microfoni di Primocanale il primo cittadino di Ventimiglia stava per rispondere ad una domanda della giornalista quando viene derubato in diretta TV.

Derubano il sindaco in diretta TV: la sua reazione – VIDEO

Il video è diventato subito virale sul web. Il sindaco di Ventimiglia, mentre si apprestava a rilasciare un’intervista alla giornalista di Primocanale, Alessandra Boero.

Nel momento in cui il primo cittadino si apprestava a rispondere a una domanda riguardo il coronavirus, guardando verso la panchina fa una faccia sorpresa.

Gaetano Scullino ha iniziato ad allontanarsi e la giornalista non capendo il motivo ha iniziato a dire: “Mi scappa il sindaco. Cos’è successo?”.

Il sindaco prima di avvicinarsi alla telecamera di Primocanale aveva poggiato la sua giacca su di una panchina, ma in diretta TV ed in brevissimo tempo la sua giacca è sparita.

“In diretta, il sindaco Scullino aveva appoggiato la giacca alla panchina. Si è girato e mi ha detto che gliel’hanno portata via”, ha informato Alessandra Boero.

Il primo cittadino però non ha preso bene l’episodio e rabbioso ha tuonato contro la giornalista: “Vi manderò il conto. Presenterò denuncia perché nella tasca del giaccone c’era anche la fascia tricolore e non vorrei mai che qualcuno possa farne cattivo uso”.

La Boero, spiazzata dalla reazione del sindaco, con un sorriso ha risposto: “Anche lei deve prestare attenzione signor sindaco”. L’intervista, interrotta da questo furto lampo, poi è proseguita come se non fosse accaduto nulla prima di quel momento.

