Covid in Campania, nuova ordinanza di De Luca: cosa cambia

Nuova ordinanza per il contrasto al Covid del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che vieta la movida e limita i ricevimenti pubblici e privati

Nuova ordinanza, la numero 75, del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che torna a limitare molte attività pubbliche fino al 7 ottobre. Misure di prevenzione più stringenti, con l’obiettivo di far calare nuovamente la curva dei contagi. Negli scorsi giorni il presidente lo aveva annunciato con testuali parole: “Se si continua così, blocco tutto”. Detto, fatto. Diverse sono le disposizioni presenti nel documenti, dal divieto della movida al limite dei ricevimenti sia pubblici che privati.

Covid Campania, le misure disposte dal governatore De Luca

Cinema, teatri, spettacoli dal vivo, ristorazione, bar, wedding e cerimonie saranno attività subordinate all’osservanza di precisi protocolli. Lo svolgimento di feste e ricevimenti sarà consentito, nel rispetto delle regole, ad un massimo di 20 partecipanti.

Tutti gli esercizi commerciali, nessuno escluso, non potranno fare vendita con asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione o tenere in funzione distributori automatici dopo le ore 22:00. Resta consentita, invece, la somministrazione al banco rispettando il distanziamento obbligatorio. Gli esercizi che non possono garantire determinate misure, saranno obbligati a chiudere entro le 22.

Dalle 22 alle 06 sarà vietato consumare alcol nelle aree pubbliche tra cui ville comunali e parchi e nelle aree prospicienti bar ed altri locali. Sospese sagre e fiere oltre ed eventi il cui svolgimento non avvenga in forma statica.

Per ciò che riguarda il tema trasporti, è fatto divieto di salire a bordo dei mezzi ai passeggeri sprovvisti di mascherina. Questi ultimi saranno anche sanzionati oltre ad essere invitati a scendere dal mezzo.

Continua a vigere l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto a tutte le ore del giorno.

