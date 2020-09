Covid-19 in Israele, il Premier: “Lockdown durerà più di un mese” 

Covid-19, nuovo lockdown in Israele. E sarà anche più lungo del previsto rispetto ai precedenti durati al massimo settimane. Questo, infatti, andrà a oltranza per almeno un mese come annunciato dal Premier nazionale.

Coronavirus, il lockdown in Israele questa volta durerà più del previsto. Almeno un mese secondo quanto riferito direttamente dal Premier nazionale. Dopo i vari tentativi settimanali per cercare di frenare l’ondata epidemiologica, adesso il governo ha deciso di rilanciare in maniera più veemente prima che sia troppo tardi.

Covid-19, scatta nuovo lockdown in Israele

“Questa volta la chiusura durerà più di un mese, potrebbe volerci molto più tempo questa volta per rallentare le misure”, ha infatti riferito Benyamin Netanyahu confermando quanto anticipato in precedenza da Yuli Edelstein, ministro della Sanità. Il principale leader politico ha poi lanciato un appello a tutti i cittadini affinché ci sia piena collaborazione e massimo rispetto delle regole.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, Ricciardi: “La prima ondata non è mai finita”

Chi non lo farà, sarà punito severamente. E non con le multe come avvenuto in Italia e in Europa. Non solo con quelle. Ma anche con l’annullamento dei vari aiuti economici che lo Stato darà a tutte le famiglie in questo nuovo periodo di restrizione. L’attuale lockdown, intanto, sarà in vigore fino all’11 ottobre che corrisponde alla fine delle feste ebraiche. Ma molto probabilmente, proprio come detto, si andrà a oltranza con un’ulteriore proroga.

Attualmente il bilancio nazionale vede 233.365 mila contagi totali per un numero complessivo di 1.507 vittime. Numeri serissimi ma non certo drammatici come in tanti altri Paesi del mondo. La criticità israeliana, infatti, ha riguardato più la rapidità dei contagi piuttosto che la sua letalità. Ma le autorità, ovviamente, non abbassano la guardia.

Leggi anche —-> Covid-19, bollettino 29 settembre: 1648 contagi e 24 morti