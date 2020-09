I contagi da coronavirus in Italia continuano a salire. Per rendere la scuola un luogo più sicuro, il Cts ha deciso di approvare i test rapidi per gli studenti.

In Italia la curva epidemica continua a salire drasticamente. L’ultimo bollettino emanato dalla Protezione Civile, del 29 settembre, infatti registra un aumento di 1648 contagiati. A questi si aggiungono 24 decessi e 1316 guariti.

Numeri questi che fanno riflettere l’intero Paese che vede regioni come Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Puglia con numerosi focolai attivi.

Il tacco dello stivale italiano ha visto un incremento di contagi molto importante che ha visto emanare ordinanze nella provincia di Foggia, in alcuni paesi come San Giovanni Rotondo, che prevedono l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e a qualsiasi ora. In ottemperanza è prevista una multa di 400 euro.

Coronavirus, via libera del Cts ai tamponi rapidi nelle scuole

La riapertura delle scuole è stato sin da subito al centro di un grande dibattito. Gli esperti, con i ritorni tra i banchi di scuola avevano previsto un aumento notevole dei contagi. Questa previsione non è stata del tutto errata.

Dal momento in cui i ragazzi italiani sono tornati a scuola il numero di persone positive al coronavirus è aumentato in modo esponenziale.

Da qui la proposta del Ministero della Salute di attuare un test rapido nelle scuole che permetta di sapere in 20 minuti se uno studente è positivo al covid-19.

Il Cts ha approvato e ha dato il via libera ai tamponi rapidi nelle scuole. Una notizia importante questa perché quasi in tempo reale gli istituti potrebbero venire a conoscenza della possibile positività degli studenti.

