La Puglia sta vivendo in allerta. Dopo la fine della stagione estiva si attesta la presenza di 35 focolai in questa regione.

La curva epidemica in Italia continua a salire in modo perentorio. L’ultimo bollettino recita circa 1500 contagi con Lombardia, Lazio, Campania e Veneto in testa per il numero di nuovi positivi.

Un’altra notizia negativa arriva dal mondo del calcio dove una squadra di Serie A, il Genoa, dove ad essere risultati positivi al coronavirus sono stati 14 membri tra giocatori e staff.

Il coronavirus continua a spaventare il Bel Paese e dopo l’ordinanza del Presidente della Regione Campania, De Luca, e quella del sindaco di Foggia, Landella, che hanno obbligato i cittadini a indossare la mascherina anche all’aperto si aggiunge quella del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

Il viceministro, in seguito al caso di contagi della squadra di Serie A, il Genoa, a Radio Rai 1 ha affermato che i giocatori non devono più scambiarsi strette di mano o abbracci in seguito alla realizzazione di un gol.

Coronavirus, allarme in Puglia: attivi 35 focolai

La Puglia, insieme alla Sardegna, prima dell’arrivo dell’estate era una regione covid free. L’arrivo della bella stagione però non ha portato bene alle due regioni italiane, in modo particolare a quella pugliese.

In Puglia, secondo gli ultimi dati sono attivi 35 focolai. Di questi 19 sono stati individuati in una settimana, la scorsa. Questo è il dato che emerge da un rapporto effettuato dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri.

In questa regione, sempre secondo il rapporto effettuato dalla Fadoi, nella settimana tra il 29 giugno e il 5 luglio si contavano 0,25 casi ogni 100mila abitanti.

Con la fine dell’estate questi numeri hanno subito un drastico cambiamento. Nelle ultime settimane l’incidenza dei casi sulla popolazione è salita a 29,04 ogni 100mila abitanti.

A preoccupare gli esperti è la riapertura delle scuole. Con la ripresa delle lezioni la curva dei contagi in Puglia potrebbe continuare a salire creando particolari problemi alla sanità pugliese.

