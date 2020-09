Belen e Cecilia Rodriguez, lo shooting in costume infiamma il web – VIDEO

Uno shooting da capogiro quello di Belen e Cecilia Rodriguez che ne postano l’anteprima sul proprio profilo Instagram

Le sorelle Rodriguez si danno alla pazza gioia. Cecilia e Belen stanno realizzando un shooting fotografico per la sponsorizzazione del marchio mefui, la loro linea di costumi. Due bellezze del genere non potevano far altro che essere esse stesse il volto del loro nuovo business. Da quando entrambe hanno avuto problemi di cuore, sembrano essere ancora più affiatate di prima.

Stefano De Martino e Ignazio Moser sono i due spezza cuori delle sorelle Rodriguez che hanno fatto, di un momento di debolezza, la loro forza. La famiglia argentina, in generale, è sempre stata molto unita. Anche il fratello, Jeremias, è molto affezionato alle due bellissime sorelle.

Belen e Cecilia Rodriguez, stralci dello shooting fotografico – VIDEO

Belen e Cecilia Rodriguez sono di una bellezza disarmante, da lasciar senza parole. Le due sorelle sfoggiano tutta la loro passionalità argentina per lo shooting fotografico del loro nuovo marchio: mefui. Le due showgirl, infatti, hanno messo su una linea di costumi tutta targata Rodriguez che sta regalando grosse soddisfazioni. Con due fisici statuari come i loro non potevano far altro che essere testimonial del loro stesso marchio. Nei brevi video postati sui loro profili Instagram, si vedono stralci dello shooting realizzato oggi pomeriggio. “Behind the scenes” scrive la bella Belen per le fotografie realizzate dal noto fotografo Joseph Cardo.

E poi via sul bordo della piscina, mostrando i costumi della linea mefui. Sensuali, colorate, le sorelle Rodriguez così hanno deciso di sponsorizzare la nuova campagna di costumi. Certo, un po’ in ritardo, ma di certo con uno spot così tutti saranno più invogliati ad acquistare.

