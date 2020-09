App Immuni, dal prossimo 17 ottobre sarà funzionante anche in Europa. Un sistema europeo permetterà il dialogo tra i software nazionali

L’App Immuni si evolve ancora, e apre all’estero. Stando a quanto riportato dall’Ansa, a partire dal prossimo 17 ottobre il servizio funzionerà anche in Germania e Irlanda. L’Ue, infatti, sta preparando un piano che prevede il collegamento tra le varie app nazionali di tracciamento dei contagi Covid.

Nel corso delle prossime settimane, qualora tutto dovesse funzionare per il meglio, anche gli altri membri dell’Unione Europea dovrebbero aderire all’iniziativa, permettendo un collegamento funzionante all’estero. Il sistema si chiamerà Gateway, e non richiederà alcuna installazione di app esterne da parte degli utenti. Semplicemente collegandosi ad una rete estera, l’app continuerà ad inviare e ricevere segnalazioni come già fa in Italia.

App Immuni, a breve funzionerà anche in Ue: i dettagli

La Commissione Europea è stata chiara. L’obiettivo è quello di far aumentare i download delle app di tracciamento su tutto il territorio. Per incentivare le persone, a breve sarà attivato il sistema Gateway, che permetterà il funzionamento dei software nazionali anche all’estero. Per il momento – a partire dal 17 ottobre – l’App Immuni funzionerà anche in Irlanda e Germania, ma presto ci saranno novità. Sono 15 i Paesi dell’Ue che già hanno un’applicazione per tracciare i contagi Covid.

Italia, Austria, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Malta, Olanda, Spagna, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e, a breve, anche Belgio, Cipro e Lituania. Se l’esperimento dovesse andar bene, presto anche in questi paesi sarà possibile utilizzare Immuni. Al momento, la media dei download è del 10%, ma si sta cercando di incentivare un maggior utilizzo dell’app per una tracciabilità più fedele.

