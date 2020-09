Whatsapp, come rispondere ai messaggi senza toccare lo smartphone

C’è un trucco che permette di rispondere ai messaggi che arrivano su Whatsapp senza dover mettere le mani sul proprio smartphone: scopriamo come fare

Dell’oltre un miliardo e mezzo di persone che al giorno d’oggi utilizzato Whatsapp, sono in pochissimi a sfruttarne appieno tutte le capacità. Tra queste vi è la possibilità di leggere e rispondere ai messaggi senza dover obbligatoriamente toccare il cellulare. Spesso, infatti, c’è l’urgenza di dover comunicare con qualcuno per svariati motivi ma allo stesso tempo si è occupati. Il trucco è semplice, basterà chiedere all’assistente vocale di Google od a Siri. A quel punto, dopo aver dettato il messaggio e nominato il destinatario, l’operazione verrà eseguita in tutta tranquillità senza che dobbiate far altro. Ovviamente, prima di procedere con l’utilizzo di questa funzione, assicuratevi di aver configurato con la vostra voce l’assistente vocale per ciò che riguarda i dispositivi Android.

LEGGI ANCHE—> Epic Games Store, i giochi della settimana: RollerCoaster 3

Whatsapp, tutte le novità in uscita

Gli sviluppatori di Whatsapp sono continuamente al lavoro per garantire sempre una certa competitività dell’app rispetto ai competitors. Negli anni sono state innumerevoli le novità che l’applicazione di messaggistica ha rilasciato al pubblico e spesso per prima. Ora, come in passato, sono pronte tre novità principali in uscita a breve.

La prima riguarda la “scorciatoia catalogo”: si tratta, per l’appunto, si una scorciatoia per tutte le chat aziendali. E’ un modo per favorire la praticità e la velocità agli utenti che si scambiano file ed informazioni in tempo reale.

E’ atteso anche il nuovo tasto chiamata, sempre dedicato alle chat aziendali, con nuove funzioni. Si dovrebbe poter configurare la chiamate video e chiamate con solo audio.

Infine, non per minor importanza, sono pronte i doodles di Whatsapp. Niente più soli sfondi a tinta unica, ma vi sarà la possibilità di inserire un pattern con i doodles tipici dell’app.

LEGGI ANCHE—> Instagram, attacchi hacker per una falla al sistema: come proteggersi