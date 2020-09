Wanda Nara e il Video inquietante con l’auto in movimento: l’argentina ha pubblicato da poco questa storia sulla propria pagina Instagram.

Wanda Nara continua a regalare spettacolo sui principali social network e soprattutto su Instagram, dove vanta al momento la bellezza di 7 milioni di follower. La moglie-agente di Mauro Icardi è cortegiatissima grazie al suo corpo mozzafiato e ad un modo di fare particolarmente intrigante. L’argentina, proprio pochi minuti fa, ha pubblicato una Storia sulla propria pagina Instagram che ha sorpreso e lasciato senza parole parecchi tra i suoi fan.

Wanda Nara, ecco l’ultima Storia su Instagram

Nella Storia in questione, si vede la splendida Wanda Nara fissare per diversi secondi lo specchietto retrovisore interno mentre la macchina è in movimento. In tantissimi si sono preoccupati pensando che fosse proprio l’argentina a guidare, ma se osserviamo bene il Video si vede chiaramente che al volante c’è un’altra persona. Ecco la Storia pubblicata pochi istanti fa dalla straordinaria Wanda Nara:

