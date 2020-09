Topo eroe vince una medaglia d’oro, ha salvato migliaia di vite

Un importante riconoscimento ha visto protagonista un topo gigante africano per aver salvato migliaia di vite: il gesto dell’animaletto eroe

Riconoscimento importante per un…ratto gigante africano. Sì, avete letto bene. L’animaletto è stato premiato con una medaglia d’oro per aver salvato migliaia di vite umane in Cambogia. Magawa, così si chiama, è in grado di scovare materiale esplosivo. Negli ultimi sette anni ha trovato 39 mine antiuomo e 28 pezzi di artiglieria su un superficie pari a 20 campi di calcio. Il suo lavoro, qualora fosse stato svolto da un uomo con un metal detector, avrebbe impiegato più tempo e rischi.

Topo eroe, sa scovare mine senza correre rischi

A premiare il topo sono stati proprio il coraggio e l’abnegazione dimostrate durante il complesso lavoro. La medaglia è stata consegnata dal Psda, The People’s Dispensary for Sick Animals, ente benefico veterinario britannico.

Il roditore ha saputo fiutare l’esplosivo sapendo distinguerlo da altri tipi di materiale. A permettergli di compiere il lavoro senza rischi il fatto che il suo peso non è sufficiente a far scattare il meccanismo di innesco di una mina antiuomo.

Non è la prima volta che un animale viene premiato per atti di merito, ma in genere si tratta di cani.

Dickin Medal, così si chiama la medaglia britannica conferita agli animali dalla Psda, che riconosce azioni onorabili. Tra il 943 ed il 1949 è stata concessa a 32 piccioni, 18 cani, 3 cavalli ed un gatto per i contributi durante la Seconda Guerra Mondiale ed i conflitti successivi. L’ultima in ordine cronologico è stata assegnata il 27 luglio del 2016 ad un cavallo per aver compiuto 51 viaggi tra il deposito ed il fronte durante la guerra di Corea.

