Roma, uomo minaccia di far esplodere una bomba: è barricato in casa in un appartamento a Tor Marancia, nella periferia Sud della capitale

Attimi di paura nella periferia Sud della capitale dove un uomo di 41 anni ha minacciato di farsi esplodere con una bomba all’interno del suo appartamento. Il soggetto in questione è rinchiuso agli arresti domiciliari in via Annio Felice, in zona Tor Marancia e ha dichiarato di essere in possesso di un potente ordigno in grado di far saltare in aria l’intera palazzina dove vivono anche altre famiglie.

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, i carabinieri si sarebbero presentati a casa sua intorno alle 18, per un controllo di routine. Rispetto però alla solita procedura, il 41enne si è rifiutato di farli entrare iniziando a minacciare una possibile esplosione. Nessuno è riuscito a capire se l’esplosivo fosse realmente in possesso del malintenzionato.

I carabinieri hanno immediatamente avvertito i vigili del fuoco che sono intervenuti con 5 camion di soccorso, con un’autoscala e un’unità specifica per le emergenze con esplosivi.

Inoltre le forze dell’ordine hanno incaricato un mediatore di trattare con l’uomo per farlo desistere dalla sua azione. In ogni caso sotto l’appartamento sono già pronte le forze speciali pronte ad intervenire al primo segnale di apertura.

Dopo aver fatto sgomberare la zona, Acea e italgas hanno immediatamente sospeso la fornitura di luce e gas per incentivare la resa. In più è già stato predisposto un telone elastico sotto la finestra qualora il 41enne decidesse di gettarsi di sotto.

