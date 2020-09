PS Plus, in arrivo i giochi gratis per PS4 di ottobre 2020. Si tratterà del penultimo appuntamento prima dell’avvento della PS5

Come ogni inizio del mese, anche ad ottobre arriveranno i nuovi giochi gratis disponibili per tutti gli abbonati al servizio PS Plus. Ancora non sono stati dichiarati ufficialmente quali titoli saranno scaricabili presumibilmente ma, visto l’iter seguito negli ultimi tempi, l’annuncio dovrebbe arrivare mercoledì 10 settembre alle 17:30.

Si tratterà del penultimo appuntamento mensile solo su PS4. Tra meno di due mesi, infatti, Sony metterà finalmente sul mercato la nuovissima PS5, che sin da subito avrà i titoli gratuiti scaricabili col servizio in abbonamento. Ovviamente, l’offerta continuerà anche sulle console old gen ancora per molto tempo. Sui possibili videogiochi che verranno proposti, per ora c’è il silenzio. Ma, visto il periodo, si possono già fare alcune ipotesi.

PS Plus ottobre, quali giochi potrebbero essere annunciati

Ancora pochi giorni e Sony dichiarerà i giochi scaricabili dal PS Plus gratuitamente ad ottobre. Stando alle ultime indiscrezioni, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare mercoledì 30 settembre alle 17:30. Visto il periodo, è possibile ipotizzare quali videogiochi verranno proposti dal colosso giapponese. Alla fine del mese ci sarà Halloween, ricorrenza tanto amata (soprattutto negli Usa). Molto probabile, quindi, che verranno proposti contenuti a tema horror. Videogiochi a tema zombie? Temi dedicati? Le possibilità sono davvero tante.

Con l’uscita della PS5 a novembre, i possessori della console next gen avranno a disposizione la PS Plus Collection, che prevede una raccolta di 18 titoli scaricabili gratuitamente (tra cui The Last of Us e Uncharted). La Sony potrebbe decidere di “pescare” da questo calderone, e regalare ai fedeli della PS4 uno (o più) titoli per il mese di ottobre.

