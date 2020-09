Da questa mattina, l’operatore virtuale PosteMobile è down in tutta Italia. Sono già arrivate centinaia di segnalazioni, ecco cosa sta succedendo

Brutte notizie per tutti coloro che hanno come operatore telefonico PosteMobile. Dalla prima mattina di oggi 28 settembre 2020, il servizio di Poste Italiane è completamente in down. Sono tantissime le segnalazioni arrivate da ogni parte dell’Italia e, come sottolineato dal sito online DownDetector, pare che il disservizio riguardi tutta la Penisola.

I vari problemi che sta riscontrando PosteMobile riguardano tutti i suoi servizi. La totale assenza di segnale, infatti, sta comportando l’impossibilità di ricevere ed effettuare chiamate telefoniche, ma anche di ricevere e inviare SMS e – soprattutto – di accedere alla rete internet e navigare online. Ormai sono diverse ore che il problema va avanti, ma la soluzione non è ancora stata trovata.

PosteMobile down in tutta Italia: cosa sta succedendo

PosteMobile down in tutta Italia a partire dalle 10 del mattino di lunedì 28 settembre. La notizia, inizialmente data dal sito specializzato in guasti Downdetector, è rimbalzata ovunque sui vari social network nel giro di pochi minuti. Centinaia di utenti da tutta Italia stanno segnalando il disservizio che, di fatto, sta rendendo inutilizzabile gli smartphone. Si sta infatti parlando di totale assenza di linea telefonica, che non permette né di chiamare o inviare SMS né di accedere alla connessione ad internet.

Al momento, Poste Italiane non si è ancora espressa a riguardo. Gli operatori stanno lavorando per cercare di capire il problema e risolvere il problema quanto prima. Pare si stia trattando di un malfunzionamento molto serio, considerando che sta interessando l’intera Penisola.

