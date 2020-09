Positiva al Covid partorì due gemelli, premiato lo staff medico

Positiva al Covid-19, riuscì a partorire due gemelli al Sant’Anna di Torino. Oggi tre donne dello staff medico sono state premiate

Una mamma positiva al Covid-19 ha lottato per mettere al mondo i suoi gemelli e lo staff medico l’ha sostenuta con successo anche se era solo alla 28esima settimana. I gemelli sono nati prematuramente per un’insufficienza fetale all’ospedale Sant’Anna di Torino, l’ostetricia più grande in Piemonte e nonostante le difficoltà oggettive tutto è andato bene.

L’evoluzione clinica è stata positiva (e mai come in questo caso l’aggettivo è da accogliere con favore) sia per la mamma che per i bebé. Merito della partoriente ma anche dello staff che l’ha seguita mettendola nelle condizioni migliori nonostante l’emergenza e l’isolamento al quale è stata costretta. Per farla sentire più a suo agio sono state anche attivate videochiamate con i familiari, in particolare il neo papà che ha parteciopato al rivcovero pur non essendo presente.

Per tutti questi motivi oggi Rita Musso (Coordinatrice infermieristica Pre-triage), Tiziana Adamo (Coordinatrice ostetrica Sala Parto) e Giuseppina Poppa (Coordinatrice ostetrica Pronto soccorso) sono state premiate da Fondazione Onda. E a consegnare il riconoscimento è stato Mattia Maestri, il paziente 1 di Codogno che ora si è perfettamente rimesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, Francia: caso di trasmissione attraverso la placenta

Positiva al Covid, ma la mamma non può trasmettere il virus al neonato allattando: lo studio

Ma dall’ospedale Sant’Anna arriva anche un’altra notizia importante per le donne che partoriscono in tempo di Covid-19. Infatti è stato terminato uno studio condotto insieme a staff degli ospedali Maria Vittoria e Mauriziano e del San Luigi di Orbassano, sull’allattamento dal seno. Ed è emerso scientificamente che la mamma non può trasmettere in quel modo il Coronavirus al neonato.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista internazionale ‘Frontiers in Pediatrics’. Sono stati analizzati i campioni di latte di 14 mamme positive al virus dopo il parto. Tutto il latte è risultato negativo al coronavirus in almeno 13 di questi campioni. Solo in un caso è stata riscontrata per un breve periodo la presenza del virus. Inoltre tutti i neonati allattati al seno, rispettamndo tutte le regole a partire da uso della mascherina e lavaggio puntuale delle mani, non hanno mostrato segni di malattia.