Morto John Barrow, astrofisico studioso della Teoria del Tutto

E’ morto all’età di 67 anni l’astrofisico John Barrow che nella sua carriera si è focalizzato sullo studio dell’infinito e della Teoria del Tutto

All’età di 67 anni è morto l’astrofisico, nonché cosmologo e matematico, britannico John David Barrow. L’uomo, purtroppo, non ce l’ha fatta a vincere la battaglia contro un tumore. Nella sua carriera ha studiato il concetto di infinito, la Teoria del Tutto, il destino dell’Universo e la sua origine. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il professore Martin Rees tramite il proprio profilo Twitter.

La carriera di John Barrow

Nominato nel febbraio dello scorso anno membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze da Papa Francesco, era professione di scienze matematiche all’Università di Cambridge. E’ diventato famoso nel mondo dopo aver scritto il libro “Il principio antropico” in cui illustra un’ipotesi sul problema della posizione dell’uomo nel mondo.

Per la precisione, Barrow sostiene che tutto ruota intorno ad un nucleo ineludibile. La vita intelligente non sarebbe possibile se non si verificassero straordinarie coincidenze nella forma delle leggi fisiche e nei valori costanti di natura.

L’uomo ha ottenuto riconoscimenti come il Locker Prize for Astronomy, la Kelvin Medal of the Royal Glasgow Philosophical Society ed alcune lauree honoris causa. Ha scritto 29 libri tradotti in diverse lingue. Ha tenuto anche incontri riguardo la cosmologia al Festival del Cinema di Venezia.

The inspirational cosmologist John Barrow died at his Cambridge home yesterday, aged 67.He was a polymath — engaging with philosophy and history, as well as science — and internationally influential through books and lectures. His terminal illness came decades too soon.

