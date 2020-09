Milan, Rebic si è infortunato la scorsa gara contro il Crotone a causa di un brutto colpo ricevuto in un contrasto di gioco. Ecco il responso medico.

Ante Rebic sta diventando un giocatore sempre più importante per il Milan. L’ex centravanti dell’Eintracht di Francoforte, infatti, si è evoluto e anche tanto dal punto di vista tattico, trasformandosi in un tuttofare e in un lavoratore instancabile per la squadra di Pioli. Il calciatore, infatti, ha deciso di rimettersi in discussione, con estrema umiltà, accettando di non essere un centravanti fermo pronto a finalizzare, anzi. L’attaccante ora è anche un esterno, sia mancino che destro, pronto a fare tutta la fascia con continuità per cercare di dare un aiuto alla propria formazione in entrambe le fasi. Quando serve, poi, è anche un trequartista assolutamente atipico. Non avrà di certo la visione e il piede di un fantasista di grandissima qualità, ma si inserisce e crea superiorità numerica con continuità e velocità.

Milan, Rebic sottoposto ad esami: il comunicato sull’infortunio

Per questo quando il giocatore è dovuto uscire a gara in corso per un fortissimo dolore al braccio, in particolare al gomito, in tantissimi si sono preoccupati. I tifosi rossoneri, che stanno vedendo la propria formazione finalmente ingranare con continuità, hanno immediatamente temuto per il peggio. Proprio per questo tutti attendevano con paura questo comunicato, che è alla fine arrivato. L’attaccante oggi si è sottoposto a tutti gli esami del caso e il responso è stato piuttosto positivo. Come comunicato dal Milan, infatti, è stata registrata una “lussazione al gomito sinistro subita nella sfida Crotone-Milan”. In questo modo, quindi, si è confermata per Rebić “l’assenza di fratture”. Tutti i tifosi rossoneri quindi possono stare sereni, non sarà un danno molto importante. Ma occhio, perché ulteriori esami sono stati decisi tra 10 giorni e allora 2-3 gare potrebbero quasi sicuramente venire saltata dal calciatore offensivo rossonero.

