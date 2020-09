Gran Bretagna, in vigore da stamattina nuove misure anti Covid-19. Come deciso dal governo Boris Johnson, previste multe per chi viola l’isolamento

Tra i paesi europei che più stanno vivendo l’emergenza Covid-19, c’è sicuramente la Gran Bretagna. I numeri sono tornati a salire, e il governo sta studiando nuove misure per rallentare la curva dei contagi quanto prima. Come annunciato dalle linee guida pubblicate ieri per decreto, è in vigore da questa mattina una nuova stretta.

Super multe fino a 10mila sterline per chi viola l’isolamento precauzionale obbligatorio in caso di contagio o contatti con persone infette. È quanto deciso dal governo di Boris Johnson, che ha già pronte altre restrizioni. Questa misura, in realtà, rientra già di suo in un giro di vite ancor più ampio relativo ai contatti sociali. Si sta inoltre tornando a raccomandare il lavoro da casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus Francia, ministra sicura: “Secondo lockdown? Non lo escludo”

Gran Bretagna, ministro dell’Interno: “Chi trasgredisce non può mettere a rischio gli altri”

Una decisione annunciata ieri e pubblicata per decreto. Già da questa mattina, sono previste super multe fino a 10mila euro per tutti coloro che violano l’isolamento precauzionale obbligatorio. Come riportato dall’Ansa, ne ha parlato la ministra dell’Interno della Gran Bretagna Priti Patel, confermando la stretta anti Covid-19 e il rafforzamento dei controlli della polizia. “Chi trasgredisce non può mettere a rischio la salute della maggioranza della popolazione” le sue parole: “Non lo permetteremo. Si rischia di mettere a repentaglio i numerosi progressi fatti fino ad ora“.

Secondo quanto riferisce il Times, il governo britannico starebbe pensando – tra le varie ipotesi – anche ad un “lockdown dei contatti sociali” di due settimane. Si tratterebbe di una chiusura anche di pub e ristoranti in gran parte dell’Inghilterra, probabilmente anche a Londra.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Guerra Armenia-Azerbaigian: almeno 39 morti per ora