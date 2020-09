Elettra Lamborghini si rilassa, ma la mano del marito scivola proprio lì come si vede nella Storia appena pubblicata dalla celebre cantante.

Sabato 26 settembre è stato il giorno del suo matrimonio con AfroJack sul lago di Como, nella splendida Villa Balbiano, e adesso Elettra Lamborghini torna a far parlare di sé. La bellissima cantante bolognese, infatti, ha da poco pubblicato una Storia sulla propria pagina Instagram, che sta letteralmente facendo impazzire i suoi tantissimi follower. Una storia che la vede protagonista proprio insieme al marito, in un siparietto bollente e particolarmente divertente.

Elettra Lamborghini scatenata nell’ultima Storia su Instagram

Nella Storia in questione, si vede la bellissima Elettra Lamborghini rilassarsi sul divano e sorridere, quando all’improvviso la mano di suo marito scivola proprio lì, sul suo incantevole lato A. Una scena che non è passata inosservata e che ha mandato in visibilio i fan della famosa coppia, che appena due giorni fa ha deciso di convolare a nozze. Ecco la Storia pubblicata proprio pochi istanti fa da Elettra Lamborghini sulla propria pagina Instagram:

