Cuneo, morta ragazza di 26 anni dopo volo di 100 metri

Della 26enne non si avevano più notizie dalla giornata di ieri. Oggi la triste scoperta.

Nella giornata di ieri, domenica 27 settembre, una ragazza di 26 anni C. S., era risultata dispersa insieme al suo cane nella zona di Rocca dell’Abisso. La 26enne, impiegata ed escursionista, aveva deciso di passare la domenica sulla montagna la cui vetta è a 2755 metri di quota.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate nella giornata di ieri, la ragazza intorno alle 13.30 era ancora viva. Alcuni escursionisti hanno affermato di essere stati fermati da lei, la quale gli avrebbe chiesto quanto mancasse per giungere a destinazione.

Un altro indizio, sempre nella giornata di ieri, era arrivato da un altro escursionista che ha affermato di aver visto sia la 26enne che il suo cane oltre il forte della Giaura intorno alle ore 14.30.

Intorno a quell’ora, a confermare la testimonianza dell’uomo, un indizio social. La ragazza aveva postato un video su Instagram dove appunto riprendeva il forte della Giaura.

Cuneo, ragazza di 26 anni precipita a 100 metri di altezza

Dalle 21.30 di ieri, domenica 27 settembre, non si avevano più notizie della ragazza. Immediatamente si sono attivati i militari per procedere alla sua ricerca. Dopo un’intera notte e mattinata di ricerche arrivano le conferme: la ragazza ha perso la vita tra i monti.

Un’escursione con il suo cane finita in tragedia. La ragazza di 26 anni C. S., di cui non si avevano più notizie dalla giornata di ieri, oggi, lunedì 28 settembre, è stata ritrovata senza vita nella zona della Rocca dell’Abisso.

Secondo le prime ricostruzione effettuate dai militari, la ragazza sarebbe precipitata da un crepaccio in un volo di 100 metri insieme al suo cagnolino. Quando è avvenuto il tagico volo, era ormai sera inoltrata e tra le montagne la nebbia aveva nascosto le sue tracce ai militari che la stavano cercando.

La 26enne lavorava come impiegata presso un ufficio ed era laureata in Economia e Direzione delle imprese presso l’Università degli Studi di Cuneo.

