Covid-19, Ricciardi: “Lazio e Campania a rischio chiusura” 

Covid-19, Lazio e Campania a rischio chiusura: lo riferisce Walter Ricciardi. Escluso un nuovo lockdown a livello nazionale, potrebbero esserci invece strette per le due regioni.

No a un nuovo lockdown totale, sì a possibili chiusure specifiche. E ci sono già due regioni a fortissimo rischio: Lazio e Campania. Lo riferisce Walter Ricciardi, docente scientifico e consigliere del ministro della Salute, intervenuto quest’oggi ai microfoni de La Stampa. I due territori, pesantemente condizionati dal rientro dalle vacanze, sono infatti sull’orlo di una pericolosa implosione epidemiologica che va stroncata quanto prima.

Covid-19, l’esperto: “Lazio e Campania a rischio chiusura”

“La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio“, ha infatti riferito l’esperto. Il tutto anche perché il famigerato autunno, temuto già nei mesi scorsi, è ormai arrivato e tra due settimane sarà inevitabile un peggioramento della situazione.

“Spero non intenso – prosegue Ricciardi -, ma ci sarà più pressione sugli ospedali anche per l’arrivo di raffreddori e influenze. Per questo è importante il richiamo alle precauzioni e il vaccino antinfluenzale per tutte le età. Va anche ripresa la app Immuni, che consente un tracciamento digitalizzato più tempestivo di quello manuale”, ha riferito il professore.

Nel frattempo Lazio e Campania, così come la Sardegna, sono i contesti più condizionati e più difficoltà in questo momento. Tant’è che Vincenzo De Luca, governatore campano, ha già reintrodotto l’obbligo dell mascherina anche all’esterno e ha annunciato appunto la chiusura qualora il quadro dovesse peggiorare ulteriormente.

Un nuovo picco, intanto, è previsto forse a inizio 2021 come riferisce Ricciardi: “E’ troppo presto, ma potrebbe essere a dicembre o a gennaio-febbraio, quando arriverà l’influenza e porterà un po’ di confusione nel riconoscere il coronavirus intasando gli ospedali. Se saremo bravi nel rispettare le misure però supereremo l’una e l’altro”.

