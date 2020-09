Covid-19, quattordici positivi nel Genoa: rischia anche il Napoli. Tamponi a tappeto nel club di De Laurentiis dopo la sfida di ieri contro il Grifone

Il campionato di Serie A è appena cominciato e già rischia di dover essere interrotto. I casi di Covid-19 oltre ad essere in aumento nel nostro Paese, come nel resto d’Europa, stanno prendendo piede anche nelle squadre di calcio. A finire sulle prime pagine di tutti giornali era stata ieri la positività di Perin e Schone del Genoa, impegnato nella trasferta di Napoli ieri pomeriggio. La partita è stata ritardata e poi regolarmente disputata con la vittoria dei partenopei per 6-0. La squadra di Maran non è mai entrata mentalmente nel match, finendo per essere travolta nel secondo tempo. Il problema però riguarda la salute dei giocatori visto che nelle ultime ore ai due contagiati di ieri se ne sono aggiunti altri 8, più 4 membri dello staff. Un totale di 14 nuovi casi che hanno fatto scattare l’allarme rosso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, bollettino 28 settembre: 1494 contagi e 16 morti

Covid-19, quattordici positivi nel Genoa: tamponi a tappeto anche nel Napoli

Un caso così ampio in una sola squadra non si era più verificato da marzo, quando Fiorentina e Sampdoria furono falcidiate dopo l’interruzione del campionato. Il problema è che ora la competizione è in corso e con l’isolamento obbligatorio di tutti i positivi, il Genoa difficilmente potrà disputare la prossima giornata contro il Torino (sabato alle ore 18.00). La squadra ligure ha diffuso sul proprio sito ufficiale la notizia: “Dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.

Intanto anche il Napoli ha iniziato a svolgere nelle ultime ore tamponi a tappeto per scongiurare un focolaio anche all’interno del proprio spogliatoio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Speranza: “Italia deve dare spazio anche ad altre patologie”