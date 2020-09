Intervistata da BFM-TV, la ministra francese Elisabeth Borne ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Francia, non escludendo un secondo lockdown

L’emergenza Coronavirus è tornata a preoccupare la maggior parte dei paesi europei. I dati sono decisamente allarmanti, molto simili a quelli della prima ondata. La Francia è tra i territori maggiormente a rischio, e il governo starebbe pensando anche a misure restrittive più severe. Ne ha parlato Elisabeth Borne, ministra della Transizione Ecologica, ai microfoni di BFM-TV.

“Secondo lockdown? Al momento non possiamo escludere nulla” le parole riportate dall’Ansa: “Stiamo però cercando di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per evitare un nuovo riconfinamento generale“. Intanto, a partire da oggi i bar e le sale da tè nella regione Nord e a Hauts-de-France dovranno chiudere dalle 22 in poi. Inoltre, diventa vietato vendere alcol tra le 20 e le 6 del mattino, vietato diffondere musica amplificata tra le 20 e le 6 e vietato organizzare feste o assembramenti nei luoghi pubblici.

Coronavirus, 716mila casi in Spagna: è record in Europa

La Spagna è tra i paesi che più sta vivendo l’emergenza Coronavirus con difficoltà. Ad oggi, stando ai dati riportati dal Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (Ecdc), sono stati registrati ben 716mila infezioni. Si tratta del primato europeo per numeri di contagi. A seguire, la Francia con 527mila casi, il Regno Unito con 429mila, l’Italia con 308mila e la Germania con 284mila.

Drammatico anche il dato relativo ai contagi totali in tutta Europa da inizio pandemia. Si parla di oltre 3 milioni di casi. In questi giorni, i vari governi stanno studiando nuovi piani di prevenzione, al fine di evitare una nuova chiusura generale.

