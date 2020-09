Coronavirus, cresce l’emergenza in Sardegna: 4 paesi in semi-lockdown. I sindaci delle piccole realtà locali stanno correndo ai ripari per evitare di alimentare nuovi focolai

I contagi sono in aumento in tutta Italia e il coronavirus torna a spaventare il nostro Paese. Ormai stabilmente nelle ultime settimane si registrano una media di 1.500 nuovi contagi quotidiani, pur con un aumento dei ricoveri in ospedale ancora non allarmante. Le Regioni più colpite sono al momento il Lazio, la Campania e la Lombardia, soprattutto per l’impatto dei rispettivi hub aeroportuali. Fiumicino è il centro con maggiori controlli proprio per evitare che tutti i rientri dai viaggi europei possano innescare pericolosi focolai. L’estate è ormai alle spalle ma anche la Sardegna tiene alta l’attenzione dopo i problemi avuti con i turisti nel mese di agosto. Il governatore Christian Solinas ha inasprito i controlli e aumentato il numero dei tamponi da effettuare. Il tutto con un occhio ad alcuni piccoli centri che stanno subendo un rialzo preoccupante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, Ricciardi: “Lazio e Campania a rischio chiusura”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, bollettino 28 settembre: 1494 contagi e 16 morti

Coronavirus, cresce l’emergenza in Sardegna: 4 paesi in semi-lockdown

Proprio i paesini di poche migliaia di abitanti della Sardegna stanno reintroducendo un regime di semi-lockdown. Si tratta di Orune, Aidomaggiore, Gavoi e nelle ultime ore anche Seui, paese di 1.250 abitanti nel sud dell’isola. Il sindaco Marcello Cannas, dopo aver registrato 5 nuovi contagi nella giornata di oggi (con un totale che è arrivato a 26), ha deciso di emanare un’ordinanza di chiusura delle scuole e delle attività commerciali. La misura resterà in vigore almeno fino al 4 ottobre e rischia di creare un pericoloso precedente anche per altre realtà della zona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, De Simone: “Ecco la verità sulle mascherine”