California, incendi in tutta la zona della Napa Valley, che in questo momento è diventata una vera e propria palla di fuoco, con tante persone in serio pericolo.

La California è tornata a bruciare. Un 2020 davvero pazzesco quello che tra non troppo dovrebbe, finalmente concludersi. Iniziato con gli incendi, ora continua a registrare delle enormi fiamme che colpiscono il mondo. Questa volta fortunatamente non è l’Australia a vedere tanti animali e piante distruggersi, ma lo Stato della California, negli Stati Uniti d’America. In queste ore, infatti, nel Paese c’è una zona che è interessata a degli enormi incendi che potrebbero lasciare dei segni indelebili sull’ecosistema locale. Parliamo precisamente della zona della Napa Valley, la valle famosa in tutto il mondo per i vini sopraffini che vengono prodotti. La zona è lussureggiante e pieno di verde, ricca di flora e fauna, ricoperta da vigneti di altissima qualità. La scritta che accoglie chi visita il Parco della Napa Valley dice “Benvenuti in questa valle famosa in tutto il mondo per il vino. E ricordate che il vino è poesia in bottiglia”. Chissà ora, però, quando rivedremo il famoso vino della zona.

California, incendi nella Napa Valley: 2200 strutture a rischio

La situazione è davvero molto drammatica. Il Glass Fire, come è stato definito l’incendio, ha ridotto in cenere vigneti e strutture vicino a Sant’Elena, e le fiamme hanno raggiunto anche la famosa cantina Chateau Boswell. Le strutture minacciate dall’anello di fuoco sono tantissime, ben 2200 e si teme che tutta l’economia della zona possa essere danneggiata in un modo irrecuperabile, riporta ANSA. I vigili del fuoco locali stanno continuando una lotta per estinguere le fiamme che è iniziata nella fine di agosto. La siccità e i problemi relativi alle temperature alte hanno creato tanti roghi quest’anno, spingendo le autorità a fare turni massacranti per evitare la distruzione totale del Paese.

