Calciomercato Roma, sfida all’Inter per un colpaccio in Premier

La Roma non molla la presa su Chris Smalling. I giallorossi sono disposti ad alzare l’offerta avvicinandosi alla richiesta dei Red Devils. Anche l’Inter interessata al difensore inglese.

Ieri sera allo stadio Olimpico, davanti ai mille tifosi seduti in tribuna Monte Mario, la Roma è riuscita a strappare un pareggio alla Juventus. La gara è stata emozionante e i giallorossi per due volte sono andati in vantaggio sui bianconeri grazie alla doppietta messa a segno da Jordan Veretout: il primo su rigore mentre il secondo su azione.

La gioia del vantaggio però dura poco. Il solito Cristiano Ronaldo mette a segno una doppietta che consente ai bianconeri di evitare la sconfitta nella seconda gara di campionato.

La formazione di Fonseca ha giocato un buon calcio. L’attacco e il centrocampo hanno retto molto bene gli urti dell’offensiva avversaria, lo stesso però non si può dire per la difesa.

La retroguardia giallorossa, nonostante l’arrivo di Kumbulla, necessita di un rinforzo. La Roma ha bisogno di un giocatore che possa farsi carico della difesa, un giocatore come Chris Smalling.

Nuovo tentativo per Smalling: anche l’Inter sul difensore

La pista Smalling non è mai stata abbandonata dalla dirigenza giallorossa. Il difensore inglese arrivato lo scorso anno in prestito dal Manchester United è riuscito a conquistare i tifosi e il tecnico Paulo Fonseca.

Il portoghese continua a chiedere Smalling e, come scrive il Messaggero, la dirigenza capitolina sarebbe in procinto di accontentare le richieste del tecnico.

Stando a quanto riportato dal quotidiano romano, la Roma avrebbe fatto un nuovo tentativo per Smalling alzando la sua offerta a 14 milioni di euro.

I Red Devils intanto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe ricevuto un’altra offerta per Smalling. L’altra pretendente sarebbe l’Inter di Antonio Conte, ma il club meneghino non sarebbe disposto a spendere 20 milioni di euro per un giocatore di 31 anni.

