Calciomercato Juventus, pronto il colpo last minute: in arrivo un big della Serie A. Paratici vuole alzare il livello qualitativo dell’attacco a disposizione di Pirlo

La Juventus ammirata, si fa per dire, nella sfida dell’Olimpico contro la Roma non ha convinto nessuno. Dalla società all’allenatore sanno che ci vorrà ben altro quest’anno per essere all’altezza della corazzata Inter, guidata da Antonio Conte. Per il primo anno da una decade, forse, la “Vecchia Signora” si trova a non avere la miglior rosa a disposizione sulla carta. Un cambio epocale al quale non eravamo abituati e che potrebbe rimescolare le carte in tavola. I conti in rosso dell’ultimo bilancio non permettono grossi esborsi in questa finestra, ma da qui al 5 ottobre si proverà comunque a rinforzare la rosa. Pirlo ha bisogno di alzare la qualità e ha chiesto uno sforzo a Paratici per accontentarlo. Secondo molti il problema sarebbe in mezzo al campo, con una mediana bisognosa di fosforo e cambio di passo. Tuttavia il colpo last minute potrebbe riguardare un altro reparto, ovvero l’attacco. Il nome in ballo è quello di Federico Chiesa, in uscita dalla Fiorentina, come confermato dallo stesso presidente Commisso.

Calciomercato Juventus, pronto il colpo last minute: in arrivo Federico Chiesa

Chiesa è sulla lista di Paratici fin dallo scorso anno ma la Fiorentina non volle lasciarlo partire subito dopo il cambio societario. Quest’anno le condizioni sono diverse e Commisso deve rientrare parzialmente dei cospicui investimenti fatti sul mercato. La Juve avrebbe provato ad inserire alcune contropartite, come Bernardeschi, ma la volontà della Viola è quella di monetizzare. Proprio per questo diventa fondamentale riuscire a vendere qualche pezzo in uscita prima di poter formalizzare l’acquisto dell’ultimo minuto. Khedira e Douglas Costa sono i principali indiziati, proprio assieme all’ex Fiorentina, molto stimato anche in Premier League. La cifra da racimolare dovrebbe essere sui 50 milioni da mettere sul piatto per abbattere le resistenze del club toscano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato L’originale” su Sky Sport, la prossima settimana potrebbe essere decisiva. Pirlo spera e con lui tutti i tifosi per avere a disposizione una linea verdissima con Kulusevski, in grado di prendere l’eredità di CR7.

