Calciomercato Inter, Skriniar ad un passo dall’addio: affare in chiusura

La possibile cessione di Milan Skriniar da parte dell’Inter con il passare dei giorni diventa sempre più una certezza. L’ex Sampdoria per Conte può essere sacrificato visto che nei suoi schemi non ha mai reso al meglio. I nerazzurri, però, hanno fissato un prezzo di 50 milioni di euro per cedere il calciatore.

Su di lui, il Tottenham sembra la squadra in vantaggio. Fino alla settimana scorsa l’offerta era di 35 milioni di euro, ma l’insistenza del tecnico Mourinho ha convinto gli Spurs ad aumentare la cifra. Tra uno o due giorni potrebbe addirittura arrivare l’ufficialità dell’operazione.

Con il mercato che si chiuderà il 5 ottobre, cioè tra una settimana, c’è l’idea si possa cedere anche uno tra Eriksen e Brozovic.

Calciomercato Inter, tre i papabili sostituti di Skriniar

Qualora Skriniar partisse, l’arrivo di Darmian non basterebbe all’Inter in quanto quest’ultimo andrà a sostituire Ranocchia (passato al Genoa).

Sono tre i nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta per sostituire nell’eventualità l’ex Samp. Il primo è Chris Smalling, il quale ha giocato alla Roma lo scorso anno, che costa all’incirca 20 milioni di euro. Il centrale inglese è anche nelle mire dei giallorossi che lo rivogliono tra le proprie fila. Per l’Inter le richieste, visti i 31 anni compiuti, sono ritenute eccessive.

L’idea sarebbe, a questo punto, quella di puntare su Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il viola ha 23 anni ed un prezzo di cartellino di circa 35 milioni di euro. L’alternativa sarebbe Kabak dello Schalke 04, sul quale vige una clausola da 50 milioni di euro ma con i tedeschi si può trattare.

