Bimba dal sorriso raggiante, ora è tra le più belle al mondo: la riconoscete?

Una bimba dal sorriso raggiante e dalle guance paffute, oggi è tra le donne più belle e desiderate del mondo: scopriamo di chi si tratta

Nella foto, pubblicata sul proprio profilo Instagram, si definisce una “piccola con il sorriso stampato in faccia” ed aggiungiamo raggiante. Questa bambina negli anni è cresciuta molto bene, fino a diventare una delle donne più belle e desiderate del mondo? Avete capito di chi stiamo parlando? Della caliente Belen Rodriguez.

Nata in Argentina da genitori di origini spagnole ed italiane, inizia a lavorare nel mondo della moda nel proprio paese natale oltre che a Miami ed in Messico. E’ nel 2004 che decide di trasferirsi in Italia prendendo la residenza a Milano, incominciando a lavorare per marchi come Miss Sixty, Cotonella, Yamamay, Imperfect, John Richmond ed altri. Ha lavorato e lo fa tutt’ora per la televisione ed ha anche preso parte ad alcune pellicole cinematografiche come Natale in Sudafrica.

Belen Rodriguez presa in giro: “Siete zia e nipote”

Belen, ormai separata definitivamente da Stefano De Martino, è finita nuovamente al centro dei gossip per i suoi presunti flirt. L’ultimo in ordine cronologico starebbe avvenendo con Antonio Spinalbese, giovane hair stylist che lavora per il noto marchio Coppola a Napoli. Il web però l’ha presa di mira in quanto i due hanno 11 anni di differenza, lui 25 e lei 36.

“Nelle storie di ieri eravate bellissimi! Sembravate zia e nipote” ed ancora: “Anto, qui è quando zia Belu ti ha portato al mare?” oppure “Ma non ti bastava una di mamma?”. Questi solo alcuni dei commenti che si stanno scatenando sul web. Nonostante sia importante la differenza di età tra i due, non è di molto fuori dai canoni attuali e poi conta che siano felici.

Visualizza questo post su Instagram Una piccola Belen con un sorriso stampato in faccia!!!! 😍😍😍 #notte #gitana Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 4 Mar 2018 alle ore 2:40 PST

