Amazon, il Prime Day si sta avvicinando e per questo in tanti non vogliono perdersi nessuna offerta. Ora arriva anche un buono.

Amazon Prime Day è stato ufficializzato e ora tutti sono in trepidante attesa per sapere esattamente quello che accadrà. Proprio per questo motivo, in tanti, stanno già riflettendo attentamente su cosa comprare e su che tipo di articoli seguire per cercare di approfittare della giornata speciale tutta per i clienti Amazon Prime. Le date sono ormai anche state ufficializzate, con l’evento che durerà esattamente 24 ore. Si parla infatti di un via alle 00.01 del 13 ottobre e poi di una fine soltanto il giorno dopo, il 14 ottobre, alle 23.59. Saranno ore piene di offerte, in cui inevitabilmente in tanti saranno con il computer acceso e col cellulare tra le mani, a caccia di quello di cui hanno bisogno o, come spessissimo accade, di quello di cui non hanno bisogno.

Amazon, per il Prime Day buono sostenendo le aziende: come ottenerlo

Per prepararsi al meglio al Prime Day, contrariamente a quanto si possa intuitivamente pensare, è meglio spendere subito, in questo preciso momento. Sembra una cosa strana da dire, ma è cosi che Amazon ha avviato una particolare campagna per supportare tutte le aziende italiane e il made in Italy in generale. In un momento così delicato è necessario sostenere le tantissime aziende che hanno perso molto a causa del Covid-19 e per questo motivo Amazon ha lanciato una iniziativa volta a questa pratica. Chi comprerà un prodotto venduto dalle aziende italiane, infatti, riceverà un buono sconto da ben 10 euro valido soltanto per il giorno del Prime Day. Per avere il buono, come si legge nel regolamento ufficiale scritto da Amazon, sarà necessario soltanto acquistare bene per un valore di almeno 10 euro in quest’area. Fatto questo, riceverete poi un’email da parte di Amazon e dovrete completare una procedura. Sarà quindi disponibile per voi un buono da 10 euro da spendere durante il Prime Day. Qui la lista dei prodotti da acquistare per il buono.

