28 settembre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

28 settembre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storie, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

In questo giorno del 1779, per esempio, è nato Giovan Pietro Vieusseux. Italiano di origini franco-svizzere, è stato uno scrittore ed editore di grande fama. E’ stato l’autore di innumerevoli opere che hanno ispirato una nazione intera. E il 29 settembre 1986, dopo una carriera lunga 40 anni, fu omaggiato con una medaglia d’oro in suo onore per esser stato un tramite tra la cultura italiana e quella europea.

Nel 1841, sempre il 28 settembre, è stato il giorno di Georges Clemenceau. E’ stato un politico francese, primo ministro in carica prima dal 1906 al 1990 e poi dal 1917 al 1920. E’ stato uno degli artefici del trattato di Versailles, il patto conclusivo della prima guerra mondiale che vide la Germania e le sue alleate costrette ad arrendersi e a pagare ingenti danni.

Achille Campanile anche avrebbe festeggiato in questo giorno. Nato nel 1899 e morto nel 1977, è stato uno scrittore e scenaggiatore noto alla storia soprattutto per il suo umorismo e i suoi giochi di parole. Sostenuto dagli amici Luigi Pirandello ed Eugenio Montale, iniziò la carriera con delle commedie che fecero presto l’exploit lungo lo Stivale.

Questo sarebbe stato anche il giorno di Alfredo Frassati, nato nel 1868 e deceduto nel 1961. E’ stato un giornalista, editore e politico italiano. E’ stato direttore de La Stampa per 26 anni a partire dal 1900, per poi diventare anche senatore del Regno d’Italia e della Repubblica italiana. Nel 1945, di preciso, fu membro della Consulta nazionale e senatore di diritto.

Anche una diva come Brigitte Bardot è nata nella giornata odierna del 1934. Si tratta di un’attrice, modella e cantante che ha segnato un’epoca soprattutto tra gli anni 50 e 70. E’ nota tuttavia anche per il suo attivismo per i diritti degli animali, causa che l’ha assorbita a tal punto tanto da abbandonare il cinema nel 1973.

Soffia oggi sulle candeline anche Aldo Baglio nato nel 1958, comico di fama nazionale noto soprattutto per il ruolo nel trio con Giovanni e Giacomo. Per lui non servono presentazioni: nato a Palermo ma trasferitosi a Milano in tenera età, ha abbracciato la carriera artistica sin da giovane attraverso i primi studi. Ha composto per dieci anni un tandem con Giovanni Storti, per poi dare successivamente forma al famoso tris.

Anche Lory Del Santo, del 1958, è nata quest’oggi. Parliamo di un’ex show girl nonché noto personaggio televisivo. La sua carriera parte prestissimo, a soli 16 anni d’età quando presenzia come valletta al Festivalbar del 1975. Vanta una presenza a Miss Universi come rappresentante nostrana, poi l’esordio nel mondo della Tv col programma ‘Tagli, rigagli e frattaglie’. Da lì, poi, si è concretizzata l’ascesa per cui oggi è nota.

Compleanno speciale anche per Hilary Duff nata nel 1987. Modella, attrice a cantante tra le altre cose, ha mosso i primi passi nello spettacolo con la serie televisiva ‘Lizzie McGuire’ dove ha spopolato passando poi al grande schermo. Anche come musicista ha fatto sfracelli, in virtù degli oltre 20 milioni di dischi venduti in questi anni.

Nel 1958 è nato anche Raffaele Paganini, ballerino e attore italiano al teatro. La sua carriera inizia prestissimo, ovvero all’età di soli 14 anni presso l’Opera di Roma dove in seguito vi ritornerà come direttore. Nel 2009 diventa ancor più noto per il ruolo di giudice nel talent show ‘Italian Academy 2’ di Rai 2. Poi sarà docente della Musical Artime Academy un anno più tardi e parteciperà come concorrente al reality show di Rai 2 L’isola dei famosi l’anno successivo. Nel 2014, infine, entra nella casa del Grande Fratello.

Anche Gwyneth Paltrow, nata nel 1972, festeggia oggi gli anni. Star di livello mondiale, è un’attrice e imprenditrice statunitense. Nel 1999 ha vinto un Premio Oscar come miglior attrice nel film ‘Shakespeare in Love’. Negazionista e contro i vaccini, ha iniziato a vendere in scala nazionale e mondiale prodotti di medicina alternativa per le quali ha avuto anche pesanti multe.

Anche Naomi Watts, del 1968, è nata in questo giorno. Attrice britannica, nel 2002 è stata inserita nella top 50 delle done più belle del mondo dalla rivista ‘People’. Tuttavia, oltre al mondo dello spettacolo, si è dedicata anche ad argomenti particolarmente sensibili. Già nel 2006, infatti, è diventata ambasciatrice di UNAIDS, il programma sull’HIV/AIDS. In questi anni si è battuta anche per altre nobili cause.

