Usa 2020, Trump attacca nuovamente Biden: “Politico disonesto”

Nuovo attacco di Donald Trump a Joe Biden, in vista delle elezioni di novembre. Il tycoon indica il dem come un politico disonesto e pupazzo di sinistra.

Uno scatenato Donald Trump continua a colpire verbalmente il candidato democratico Joe Biden. Il presidente americano in carica, infatti, durante i suoi anni di presidenza ha perso tantissimi consensi ed alla vigilia delle elezioni, si trova a sorpresa a rincorrere il suo rivale politico. Ma il tycoon sembra star sparando a zero contro l’esponente politico democratico. Infatti Biden è stato prima rinominato “Sleepy Joe” e poi pesantemente insultato durante i suoi ultimi incontri con il pubblico.

A tre giorni dal primo scontro televisivo tra i due, l’imprenditore americano torna all’attacco, definendo Biden come un politico disonesto e pupazzo in mano alla sinistra radicale. Le parole di Trump sono arrivate durante il suo ultimo comizio in Pennsylvania, aizzando così la folla che ha iniziato a cantare “lock him up“, ossia “arrestatelo”.

Così il 45esimo presidente americano si sta giocando le sue ultime cartucce. Nei giorni scorsi aveva annunciato la pubblicazione di un vaccino contro il Coronavirus alla fine di settembre – inizio ottobre. Ma al momento quella del vaccino sembra solamente una promessa elettora, con la Food and Drugs Administration che ancora deve dare l’ok per nessun farmaco.

Trump contro Biden, il tycoon promette un vaccino anti-Covid: manca l’ok della FdA

Ma Trump al momento è indietro nei sondaggi contro il suo rivale politico anche a causa di una politica interna ambigua e con un razzismo latente evidente. Infatti a far perdere i primi consensi a Trump c’è stata l’emergenza Coronavirus, con gli Usa che in poco tempo sono diventati il paese primo al mondo per casi totali e per decessi. Infatti ad oggi i casi totali sono 7,1 milioni, con oltre 207mila decessi. Inoltre Trump ha promesso un vaccino, che però ancora oggi tarda ad arrivare.

A far perdere ulteriori consensi all’attuale presidente americano c’è stata anche la politica interna. Negli ultimi mesi, infatti, si sono intensificate le proteste contro la brutalità della polizia, che negli ultimi mesi ha ucciso diversi afroamericani, come i famosi casi di George Floyd, Breonna Taylor ed i sette colpi sparati alla schiena di Jacob Blake, ragazzo che stava sedando una rissa tra donne. Adesso l’unica speranza per Trump per recuperare terreno è fare bella impressione nei prossimi scontri televisivi contro Joe Biden.

