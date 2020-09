Terremoto Grecia, scossa di magnitudo 5.1 a Cefalonia: i dettagli

Nuova scossa di Terremoto in Grecia, dove nella notte un sisma di magnitudo 5.1 ha colpito Cefalonia. Ecco tutti i dettagli della scossa che ha colpito la penisola ellenica.

Nuova scossa di terrermoto nella notte in Grecia. Infatti questa notte la terra è tornata a tremare nella penisola ellenica nella notte. La scossa ha svegliato tutti gli abitanti della penisola greca, raggiungendo una grande intensità. Infatti stando ai dati rilasciati dall‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma (INGV), il sisma ha raggiunto il magnitudo 5.1 della scala Richter.

L’ultima forte scossa di terremoto che aveva colpito la Grecia, infatti, risale allo scorso 3 giugno. Infatti, in quell’occasione, la terra tremò raggiungendo l’intensità 5.2 della Scala Richter. La scossa di terremoto che colpì la penisola ellenica ad inizio giugno ebbe il suo epicentro al confine con la Turchia. Mentre invece questo sisma ha colpito la regione di Cefalonia. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli sull’ultima scossa sismica.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Terremoto Grecia, forte scossa di magnitudo 5.2 colpisce la costa

Terremoto Grecia, scossa di magnitudo 5.1 a Cefalonia: orario e coordinate

Come abbiamo anticipato in precedenza, il terremoto ha colpito la Grecia con un’intensità di 5.1 della scala Richter. Inoltre, stando ai dati dell’INGV, il sisma è avvenuto intorno alle ore 01:50 locali (00:50 italiane).

Sempre stando ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto coordinate geografiche: 39.98 latitudine, 24.36 longitudine, ad una profondità di 10 km. Così continuano ad aumentare i terremoti in Europa. Come abbiamo visto nell’ultimo anno, anche in Italia abbiamo avuto diversi terremoti che hanno colpito la penisola.

Secondo gli ultimi sismi riportati, inoltre, tra le zone più colpite in Europa, troviamo l’Italia Centrale, la Calabria e la Sicilia. Specialmente nelle ultime due regioni, abbiamo visto un grandissimo aumento di terremoti dall’inizio del 2020.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coronavirus nel mondo, quasi un milione di morti: l’annuncio dell’Onu

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !