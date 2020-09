Roma-Juventus 2-2: highlights, voti e tabellino del posticipo domenicale all’Olimpico. Due rigori e due invenzioni fissano il risultato



Pirlo riparte dalle idee già mostrate una settimana fa contro la Samp, ma questa volta funzionano meno. Cuadrado a sinistra fa catena con Kulusevski che si muove molto ma conclude nulla e dall’altra parte i bianconeri non spingono. Così la Roma poco alla volta prende campo anche se il vantagio è casuale. Tiro di Veretout, Rabiot respinge a mano aperta e rigore netto ieri come oggi.

Il francese trasforma e lo stesso nel finale di tempo da Cristiano Ronaldo per un episodio uguale a parti invertite (fallo di Pellegrini). Ma non è ancora finita ché in contropiede, dopo angolo per la Juve, i giallorossi soino micidiali ancora con Veretout. La Roma spreca due occasioni clamorose, soprattutto con il palo di Dzeko che aveva la porta spalancata, ed è punita da Ronaldo che prende l’ascensore per incornare. Un balsamo per Pirlo, rimasto in dieci per il doppio giallo a Rabiot.

Roma-Juventus: tutti i voti, il tabellino e gli highlights

MARCATORI: 31′ rig., 46′ pt Veretout (R), 44′ rig. C. Ronaldo (J)



ROMA (3-4-2-1): Mirante 6; Mancini 6, Ibanez 6.5, Kumbulla 5.5; Santon 5.5 (68′ B. Peres 5), Veretout 7, L. Pellegrini 6 (71′ Diawara sv), Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 6.5, Pedro 6; Dzeko 6. All. Fonseca 6.5

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny 6; Danilo 6.5, Bonucci 6, Chiellini 6.5; Cuadrado 6, McKennie 5.5 (58′ Arthur 6), Rabiot 4.5, Kulusevski 5.5 (84′ Frabotta sv); Ramsey 5 (68′ Bentancur 5.5); Morata 6 (58′ D. Costa 6), Ronaldo 7. All. Pirlo 6.5

NOTE: ammoniti Rabiot (J), Kumbulla (R), L. Pellegrini (R), Frabotta (J). Espulso Rabiot (J)



