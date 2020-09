Eva, una ragazza di sedici anni di Sassuolo, era scomparsa il 23 settembre scorso. Oggi arrivano aggiornamenti sul caso.

Lo scorso 23 settembre, una ragazza di Sassuolo dopo essere andata a scuola non è più tornata a casa. La ragazza, secondo quanto dichiarato dalla sua famiglia e da altri testimoni, la mattina si era recata a scuola per seguire le lezioni. Ma al termine di queste, non è più rientrata a casa sua.

La famiglia, che nonostante avesse provato a chiamarla più volte non è riuscita ad avere sue notizie, ha immediatamente contattato i carabinieri per segnalare la scomparsa della figlia sedicenne.

La famiglia, allarmata ha lanciato appelli via social lasciando anche un recapito telefonico per essere contatti qualora qualcuno avesse visto la loro figlia.

Sassuolo, sedicenne scomparsa: gli aggiornamenti sul caso

Dopo quattro giorni, nella giornata di oggi, sono arrivati aggiornamenti sul caso. A informare tutti è stato lo stesso sindaco di Sassuolo, in provincia di Modena, Gianfrancesco Menani.

Della ragazza di sedici anni, Eva, non si avevano più notizie dalla mattina del 23 settembre scorso. La ragazza di Sassuolo, si era recata a scuola a Reggio Emilia, ma al termine delle lezioni non ha fatto più ritorno a casa.

L’allarme dei genitori, accompagnato dalle ricerche e dagli annunci dei carabinieri di Sassuolo, non aveva sortito alcun tipo di risultati.

A distanza di quattro giorni, dopo tante ricerche, il sindaco di Sassuolo Gianfrancesco Menani, ha dato l’annuncio attraverso il suo account Facebook del ritrovamento della sedicenne scomparsa.

“Eva è stata ritrovata a Pavia a casa di amici”, si legge nel post del primo cittadino. “La ragazza sta bene e la stiamo aspettando”. La ragazza, che non ha dato più sue notizie aveva creato allarmismo sull’intera piattaforma social.

La maggior parte degli utenti del web hanno condiviso la sua foto con l’annuncio di ricerca, e dopo 4 giorni, la ragazza è riuscita ad avvisare i propri genitori mettendoli al corrente di questa “fuga a Pavia” da amici.

