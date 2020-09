Roma-Juventus, streaming gratis: dove seguire il posticipo di Serie A

Tutto pronto per il posticipo di Serie A tra Roma e Juventus. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match dello Stadio Olimpico in streaming gratis.

Tutto pronto per il posticipo della Serie A. Tra poco, infatti, scenderanno in campo sul terreno dello Stadio Olimpico, Roma e Juventus. Il primo big match stagionale vedrà la Roma costretta a riprendersi dopo la sconfitta a tavolino contro il Verona. Infatti i giallorossi hanno subito la sconfitta per 3-0, dopo aver inserito Amadou Diawara (23enne) nella lista Under 22. Così i ragazzi di Fonseca dovranno lottare per i primi punti stagionali. Dall’altra parte ci sarà la ringiovanita Juventus di Andrea Pirlo, che punta alla seconda vittoria stagionale. Andiamo quindi a vedere come scenderanno in campo le due squadre.

I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-2-1, con Mirante confermato tra i pali dopo la rete inviolata ottenuta al Bentegodi. In difesa il trio composto da Mancini, Kumbulla ed Ibanez. Mentre sulle fasce Santon e Spinazzola saranno chiamati a mettere in difficoltà i terzini della Juventus. Al centrocampo confermati Veretout e Pellegrini, mentre sulla trequarti Pedro e Mkhitaryan saranno chiamati a sostenere Edin Dzeko unica punta.

Anche la Juventus di Pirlo conferma il suo 3-4-1-2, con Szczesny in porta e Danilo, Bonucci e Chiellini come trio difensivo. Sulle fasce Cuadrado e Frabotta saranno chiamati a spingere in fase offensiva e dare una mano in fase difensiva. Mentre a centrocampo i centrali saranno Rabiot e McKennie, con Ramsey da trequartista. La coppia d’attacco, invece, sarà composta da Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski.

Andiamo quindi a vedere dove seguire il match tra Roma e Juventus in diretta tv e streaming gratis.

Roma-Juventus, streaming gratis: Sky o Dazn ?

La sfida tra Roma e Juventus sarà trasmessa in esclsusiva da Sky. Per l’occasione la pay-tv trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno assistere al match da casa, sarà possibile seguire il match in streaming gratuito su SkyGo, piattaforma streaming della pay-tv. Il servizio sarà disponibile per tutti i device mobili (smartphone, laptop e tablet), basterà solamente avere una buona connessione internet. Per accedere alla partita, basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest anno, tutta l’offerta sport di Sky sarà visibile anche su Now Tv, piattaforma della pay tv dedicata alle serie Tv. Come sempre Now Tv offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese, l’utente deciderà se attivare o meno il servizio a 9,99€ al mese. Inoltre il servizio oltre ad essere disponibile per tutti i device mobili, sarà usufruibile anche su console come Playstation 4 e Xbox One.

