Milazzo, ritrovato cadavere di un ufficiale della Guardia Costiera

La Capitaneria di Porto di Milazzo ha ritrovato nella giornata di oggi il corpo di Aurelio Visalli. L’uomo si era gettato in mare per salvare un ragazzo che stava annegando.

Nella giornata di oggi, è stato ritrovato sulla costa di Milazzo, un comune in provincia di Messina, il cadavere di Aurelio Visalli. L’uomo aveva 40 anni ed era il Secondo Capo della Guardia Costiera di Milazzo. Era scomparso in mare dopo essersi gettato per salvare un ragazzo di quindici anni che stava annegando.

A confermare la notizia sono stati i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Milazzo. Il suo corpo senza vita è stato ripescato dalla motovedetta della Capitaneria di Porto. Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle, ha scritto un post su facebook in cui ha affermato che “Abbiamo ritenuto doveroso, per rispetto di Aurelio e della sua famiglia, sospendere la visita del ministro Luigi Di Maio che era prevista per oggi a Milazzo”.

Sassuolo, continuano le ricerche della sedicenne scomparsa

Continuano intanto le ricerche della ragazza di Sassuolo scomparsa misteriosamente il 24 Settembre. La ragazza quel giorno, secondo quanto hanno raccontato i genitori, si era recato a scuola per non fare più ritorno a casa. La famiglia, dopo aver tentato di contattarla per ore al cellulare, ha deciso a quel punto di avvisare i carabinieri e segnalare la sua scomparsa.

In seguito hanno lanciato un appello sui social per chiedere a chiunque potesse avere informazioni utili, o abbia visto la sedicenne, di contattarli. ma dopo quattro giorni, la ragazza è stata finalmente ritrovata. A darne la notizia è stato il sindaco di Sassuolo Gianfrancesco Menani. La sedicenne si era rifugiata a Pavia a casa di alcuni amici, e dopo qualche giorni si è decisa finalmente ad avvisare i genitori per informarli di dove si trovava.

