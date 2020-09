Ilary Blasi guarda Verissimo e Totti sul divano tiene in braccio Lei – FOTO

Ilary Blasi guarda Verissimo e Totti sul divano tiene in braccio Lei come mostra la Storia pubbicata in queste ore dalla moglie dell’ex capitano della Roma.

Ilary Blasi e Francesco Totti formano, senza ombra di dubbio, una delle coppie più seguite e apprezzate della televisione italiana. La celebre conduttrice televisiva e l’ex campione e capitano della Roma si rendono spesso protagonisti di esilaranti Video su Instagram che riscuotono puntualmente un grande successo. Proprio come una delle ultime Store pubblicate, che sta letteralmente spopolando sul web e facendo impazzire tutti i follower della celebre coppia romana. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Ilary Blasi segue la Toffanin e Totti fa altro: ecco la Foto

Nelle Storie in questione, si vede la bellissima Ilary Blasi seguire una punta di “Verissimo” di Silvia Toffanin, mentre suo marito Francesco Totti si rilassa sul divano in compagnia del loro gatto, un Canadian Sphynx di nome Donna Paola. L’ex leggenda del calcio italiano non sembra per nulla interessato al celebre programma televisivo in onda su Mediaset e decide di investire il suo tempo libero in altre attività. Ecco la Foto tratta da una Storia pubblicata in queste ore da Ilary Blasi sulla propria pagina Instagram:

