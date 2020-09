F1 Gp di Sochi, streaming gratis: dove vedere la gara

Decimo appuntamento stagionale per la F1, che andrà in scena a Sochi. La partenza della gara avverrà alle 13:10, con Lewis Hamilton in pole position.

Torna in scena la F1, con il decimo Gran Premio stagionale a Russia sul circuito di Sochi. Ancora una volta la Ferrari ha mostrato tutte le sue difficoltà, con entrambe le vetture fuori dalla Q3. La migliore delle due “rosse” è quella di Charles Leclerc, classificatosi in undicesima posizione. Mentre continua l’incubo per Sebastian Vettel, che partirà dalla 15esima posizione dopo un grande incidente in Q2.

Dalla prima casella della griglia di partenza, ancora una volta, partirà Lewis Hamilton. La leggenda britannica riesce a conquistare la pole in extremis, dopo un giro di lancio conclusosi ad un secondo dal termine delle qualifiche. Al suo fianco partirà Max Verstappen, autore di un’altra qualifica super dove è riuscito a portare la sua Red Bull al limite. Apre la seconda fila la seconda Mercedes, quella di Valtteri Bottas, affiancato dalla Racing Point di Sergio Perez.

Ottima prova anche per Daniel Riccardo, quinto, e Carlos Sainz Jr. che partirà dalla sesta posizione. Dietro di loro i rispettivi compagni di scuderia, Esteban Ocon e Lando Norris. Chiudono la top 10 l’Alpha Tauri di Pierre Gasly e Alex Albon a bordo della seconda Red Bull. Andiamo quindi a vedere dove seguire in diretta streaming la gara.

F1 Gp di Sochi, streaming gratis: dove seguire la gara in diretta

STARTING GRID How we'll be setting off on Sunday in Sochi 📸#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/I7H55QjcN7 — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Alle 13:10 partirà il decimo appuntamento stagionale con la F1, in scena sul circuito di Sochi. Ancora una volta è Lewis Hamilton il grande favorito per la vittoria finale. Sono diverse però le insidie per il numero 44 della Mercedes, tra cui il velocissimo Max Verstappen, il compagno di squadra Valtteri Bottas e la sorpresa Sergio Perez, con la Racing Point che ancora una volta si mostra più che competitiva. Come sempre la Formula 1 sarà trasmessa da Sky, sul canale dedicato Sky Sport Formula 1.

Per tutti gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now Tv, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.

L.P.

