27 settembre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

Compleanni famosi di oggi: ecco l’elenco della giornata odierna. Dai personaggi storici, ai politici, passando per attori e celebrità mondiali: la lista è lunga.

27 settembre 2020, una data speciale. Sono tantissimi, infatti, i personaggi storici o le celebrità che festeggiano il compleanno nella giornata odierna.

Il primo nome che spicca, seguendo un ordine cronologico con un bel tuffo nel passato nel 1389, è un simbolo italiano come Cosimo De’ Medici. Politico e banchiere, è stato signore de facto di Firenze e capo di Stato avviando un ciclo importante per il futuro della sua famiglia.

Arriviamo poi nell’800 con Henri-Frederic Amiel nato anch’egli in questo giorno a Ginevra nel 1821. E’ stato un filosofo, poeta e critico letterario. La sua figura è ricollegata soprattutto al suo testo intitolato ‘Diario intimo’, testo che ha lasciato un segno importante nella storia.

Compleanni famosi di oggi

In questo giorno è nata anche Grazia Deledda, morta poi il 15 agosto 1936. Parliamo di un’importantissima scrittrice italiana vincitrice anche del Premio Nobel per la letteratura nel 1926. E’ stata la primissima italiana ad ottenere tale riconoscimento, la seconda nel mondo dopo la svedese Selma Lagerlof.

Nella lista c’è anche Carlo Alberto Dalla Chiesa, altro emblema italiano, nato nel 1920. Generale dei carabinieri, ha partecipato alla Resistenza durante la seconda guerra mondiale per poi occuparsi delle Birgate Rosse diversi anni più tardi. Si è poi impegnato nella lotta contro il terrorismo e la mafia. Nominato prefetto di Palermo nel 1982, fu ucciso ca Cosa nostra pochi mesi dopo in una strage in città dove persero la vita anche la moglie e l’agente di scorta.

Questo è un giorno speciale anche per Amedeo Di Savoia-Aosta nato, nato nel 1943, membro di Casa Savoia e imprenditore italiano. Figlio di Aimone di Savoia, è stato re di Croazia per un breve periodo di tempo e nel 2006 ha rivendicato il titolo di duca di Savoia e Capo della Real Casa in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia.

Nel 1951 è nata anche Kathryn Bigelow, un riferimento del mondo del cinema. E’ stata infatti la prima donna a vincere il premio Oscar come miglior regista nel 2010 grazie a ‘The Hurt Locker’, film appunto da lei diretto e prodotto. Per la stessa pellicola vinse anche il premio Oscar come miglior film.

Nel 1956, di questo giorno, nasce anche Paolo Brosio. Giornalista laureatosi in Giurisprudenza con 110 e lode, vive svariati contesti prima di essere riconosciuto come un simbolo della fede cristiana. Si muoverà infatti come inviato di guerra, di cronaca e anche di sport. Sarà in particolare nel 2009, dopo il secondo divorzio e alcuni eventi segnanti della sua vita, che si avvicinerà alla Fede.

Compleanno anche per Lorenzo Cherubini, noto più comunemente come ‘Jovanotti’, nato nel 1966. E’ noto alla cronaca non solo per i suoi enormi successi musicali, ma anche per la sua spiccata sensibilità e l’impegno politico e sociale. Fiero pacifista, ha collaborato con associazioni comme Emergency, Amnesty, Lega antivivisezione e non solo.

Il 27 settembre 1969 nasceva invece anche Nicola Porro. Giornalista esperto di economia, è noto soprattutto per il suo ruolo da conduttore in ‘Matrix’ e ‘Quarta Repubblica’. Oltre alla sua presenza in Tv è noto anche per il suo blog. Questo, nel 2020, ha raggiunto 1.5 milione di utenti unici con 5 milioni di pagine visualizzate. Il team che si occupa del portale è composto da ben 15 redattori.

Oggi è un compleanno anche extraterrestre, perché c’è anche l’astronauta Luca Parmitano nato nel 1976 in questa lista. Nel 2013 è stato il primo italiano ad effettuare un’attività extraveicolare con una passeggiata spaziale durata 6 ore e 7 minuti. E’ stato inoltre il primo italiano (terzo europeo) ad avere il comando della Stazione Spaziale Internazionale.

Festeggia inoltre anche il calcio, perché oggi soffia sulle candeline una leggenda assoluta come Francesco Totti nato nel 1976. A tre anni dal suo storico ritiro, l’ex numero 10 giallorosso ora sta muovendo i primi passi come operatore di mercato ma non si esclude un ritorno alla Roma come dirigente. “Aspetto una chiamata”, ha infatti svelato a proposito del nuovo proprietario giunto nella Capitale.

Nel 1980 è stato invece il giorno di Virginia Raffaele, attrice, comica e imitatrice. Viene da una famiglia circense e nel 1999 si è diplomata all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale. Nella sua lunga e brillante carriera spunta anche la recente partecipazione a Sanremo come conduttrice del festival. La donna guidò l’evento in compagnia di Claudio Baglioni e Claudio Bisio.

In questo giorno, nel 1984, è nata in Canada anche una celebrità mondiale come Avril Lavigne. Star del rock, ha lasciato il segno in maniera indelebile dal 2001 a oggi tra tour internazionali e cifre record con i vari dischi. Dal punto di vista personale, però, non è andata nel migliore dei modi essendo reduce da due divorzi. Nel 2015 le è stata inoltre diagnosticata la malattia di Lyme.

Infine era il 1984 quando nasceva Giulio Berruti, attore italiano. Si avvicina al mondo dello spettacolo lavorando inizialmente come modello, per poi intraprendere la strada dell’attore con piccoli ruoli iniziali. Il suo vero trampolino di lancio sarà la presenza in ‘La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa’ dove interprerà il ruolo del protagonista, il marchese Andrea Van Necker.

