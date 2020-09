Il 29 settembre inizierà ufficialmente la sesta stagione di Call of Duty: Warzone. Tra le tante novità, c’è un nuovo mezzo di trasporto per spostarsi ancora più velocemente

È il videogioco del momento. Nel corso degli ultimi mesi, Call of Duty: Warzone ha saputo ritagliarsi uno spazio molto importante all’interno dei battle royale, raggiungendo il più noto Fortnite. Tra pochi giorni, il titolo si aggiornerà ulteriormente con la nuova stagione sei, che si prospetta spettacolare.

Tante le novità in arrivo, molte di queste non ancora annunciate. Poco fa, con un tweet Infinity Ward ha svelato l’introduzione della metropolitana. Il nuovo sistema di trasporto consentirà ai giocatori di spostarsi in maniera ancor più veloce, così da raggiungere anche i punti della mappa più lontani. Sulla falsa riga del treno aggiunto nella season 5, la metropolitana è un’aggiunta che potrà cambiare le dinamiche di gioco.

Call of Duty: Warzone, non solo metropolitana: le novità

Si tratta di una novità decisamente interessante. Dal 29 settembre, con l’arrivo della stagione sei, i player di Call of Duty: Warzone potranno utilizzare la metropolitana. Il nuovo mezzo di trasporto garantirà spostamenti ancor più rapidi e dinamici, permettendo di effettuare kill o di scappare dai nemici. Ma non è l’unica novità in arrivo, come già annunciato da Infinity Ward. Ci sarà una mappa rivisitata, con sette stazioni disponibili comprese di scale e piattaforme. Ovviamente, durante i viaggi in metropolitana ci potrebbero essere imprevisti o imboscate.

Ma per gli sviluppatori il lavoro non è certamente finito. Il prossimo 13 novembre, infatti, uscirà il nuovissimo Call of Duty: Black Ops Cold War. Tante le novità, soprattutto a livello di multigiocatore. Secondo quanto rivelato da James Mattone – capo sceneggiatore di Activison Editorial – si potrà parlare di un: “gioco immersivo in un palcoscenico globale“.

