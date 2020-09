Calciomercato, futuro Spalletti: destinazione a sorpresa

Dopo un anno di stop, Luciano Spalletti sembra essere pronto a ritornare in campo per una nuova esperienza. Destinazione a sorpresa per il suo futuro

Luciano Spalletti ex tecnico, tra le altre, di Inter e Roma sembra essere pronto ad una nuova straordinaria esperienza. Dopo un anno distante dalla panchina, dedicato a sé stesso e la sua famiglia, una nuova porta si apre per il tecnico toscano. Secondo alcune informazioni in nostro possesso, infatti, Luciano Spalletti sarebbe vicino ad una squadra egiziana: Al-Ahly. Attualmente sulla panchina della squadra siede René Weiler, ex allenatore della Nazionale svedese che ha deciso di lasciare l’incarico.

Privi di un valido coach in panchina, la squadra egiziana ha sondato il terreno per vari allenatori, tra questi proprio l’ex tecnico nerazzurro. Le parti sembrano essere anche molto vicine, dopo primi sondaggi Luciano Spalletti sembrerebbe essere pronto ad una nuova esperienza nel Paese transcontinentale.

Luciano Spalletti, il suo futuro è nell’Al-Ahly

Un matrimonio possibile quello tra Luciano Spalletti ed il Al-Ahly. Un’esperienza del tutto nuova per il tecnico toscano che, a parte l’esperienza in Russia con lo Zenit San Pietroburgo, non è mai uscito dall’Italia. L’Al-Ahly è attualmente prima in classifica nella Premier League egiziana, con 21 punti in più sulla seconda squadra, Zamalek. Proprio tra queste due c’è una forte rivalità perché l’altro club della capitale con cui si disputa il derby del Cairo.

Luciano Spalletti, parrebbe essere l’allenatore più ambito grazie anche alla notorietà che ha acquisito in Egitto in questi anni. Nella stagione 2016/17, quando Mohamed Salah era tra le sue fila, l’egiziano segnò 19 gol con la maglia della Roma. Perché Luciano Spalletti non potrebbe valorizzare tutti i calciatori dell’Al-Ahly e continuare con un filone di vittorie? Potrebbe essere una nuova sfida per il tecnico toscano che farebbe rivalere il suo nome dopo le tante polemiche con l’Inter.