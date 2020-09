Belen Rodriguez, incidente bollente: “Si è visto qualcosa?” – VIDEO

Belen Rodriguez, incidente davvero bollente per la bellissima conduttrice argentina nel corso del programma tv “Tú sí que vales”.

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé. La bellissima conduttrice argentina è ormai una delle regine indiscusse del web grazie al suo fascino e alla sua bellezza, ma ora sta spopolando sul web una delle sue ultime Storie di Instagram. Belen, infatti, si è resa protagonista di un incidente bollente nel corso della puntata di ieri sera del noto programma televisivo “Tú sí que vales“. Un incidente che non è passato inosservato e che, anzi, ha letteralmente scatenato i tantissimi follower presenti su Instagram.

Belen Rodriguez, incidente bollente: la Storia su Instagram

Nella Storia in questione, si vede la bellissima Belen Rodriguez cimentarsi in un ballo con uno dei concorrenti di “Tú sí que vales“. La ragazza di Buenos Aires indossa un abito bianco cortissimo che lascia poco spazio all’immaginazione e, nel bel mezzo della prova, esclama: “Si è visto qualcosa?“. Non si sono fatti attendere i complimenti dei suoi fan, che hanno apprezzato il corpo da urlo e le fantastiche gambe di Belen. Ecco la Storia pubblicata in queste ore su Instagram:

