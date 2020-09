Usa, Meghan Markle pensa di candidarsi alle presidenziali del 2024

Meghan Markle starebbe pensando di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti che si terranno nel 2024

Clamorosa rivelazione di Vanity Fair secondo cui Meghan Markle avrebbe intenzione di candidarsi alle presidenziali degli Stati Uniti nel 2024. Le notizie al settimanale sarebbero trapelate tramite delle fonti vicine alla duchessa di Sussex. Le ambizioni politiche sarebbero il motivo alla base della mancata rinuncia alla cittadinanza americana dopo il matrimonio con Harry. “In questo modo – spiega Vanity Fair – può ambire ad entrare in politica”.

Meghan Markle, l’incarnazione del sogno americano

La notizia arriva dopo pochi giorni dall’intervento della coppia reale durante la cerimonia del Time per la classifica delle cento persone più influenti. In un video i due invitavano i cittadini americani a votare. Questo intervento è stato poco gradito a Donald Trump che ha ammesso che la Markle gli è poco simpatica. Già qualche tempo fa la biografa Omid Scobie disse: “Meghan è l’incarnazione del sogno americano. Un giorno potremo vederla diventare presidente”.

Intanto, per quelle che sono le elezioni presidenziali attuali, per la prima volta da luglio Donald Trump risulta in vantaggio su Biden in un sondaggio. Il tycoon sarebbe in vantaggio con il 47% sullo sfidante. Secondo il sondaggio, il 3% dei 2500 cittadini presi a campione preferisce altri candidati mentre un altro 4% è indeciso. Qualche giorno fa lo stesso Trump aveva lanciato minacce in caso di vittoria di Biden alle elezioni, salvo poi fare un passo indietro, che a detta sua potrebbero essere corrotte dal fatto che saranno votazioni mezzo posta. La sfida è più accesa che mai ed ora come ora non è dato sapere chi la spunterà. Se Biden, fino a qualche settimana fa, era dato in ampio vantaggio, ora le cose sono cambiate.

