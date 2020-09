Già un talento da bambino, oggi è uno dei più forti della storia – VIDEO

Era già un talento da bambino nel mondo del calcio ed oggi è ricordato come uno dei giocatori più forti della storia: scopriamo chi è

Era talentuoso già da piccolo quando muoveva i primi passi nel calcio, poi la storia lo ha visto finire ai primi posti della classifica dei più forti di sempre. Si tratta di Francesco Totti, la cui storia è legata indissolubilmente alla Roma. Dal ’92 al 2017, momento in cui si è ritirato, ha sempre vestito la casacca giallorossa collezionando ben 786 gare contornate da 307 gol. In Nazionale 58 le presenze e 9 le reti. Il suo palmares è meno ricco di quello che sarebbe potuto essere, ma nella sua vita ha deciso di essere fedele al suo amore: la Roma. Poi, a dirla tutta, vanta un Mondiale con la Nazionale nel 2006 e non sono in molti ad aver avuto questa fortuna nella propria vita. Il 26 novembre dello stesso anno, invece, segnava il più bel gol della sua carriera nel 4-2 in casa della Sampdoria.

Francesco Totti ‘miracoloso’: calciatrice si sveglia dal coma dopo aver ascoltato la sua voce

Francesco Totti, dopo oltre venti anni di magnifica carriera in campo, da oggi potrà “vantarsi” di aver compiuto un miracolo anche fuori di esso. Una giovane ragazza, Ilenia Matilli, era finita in come il 19 dicembre del 2019 dopo un grave incidente automobilistico. Lei calciatrice della Lazio, ma tifosa della Roma, si è risvegliata dopo che i genitori le hanno fatto ascoltare un videomessaggio di Totti che la invitava a non mollare. “Ti aspettiamo con ansia. La tua fantastica voce, insieme all’amore di Ilenia per la Roma, hanno spinto verso il suo risveglio ed il ritorno del suo sorriso contagioso”, l’invito dei genitori nei confronti di Er Pupone.

