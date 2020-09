Serie A, Inter-Fiorentina 4-3: highlights, voti e tabellino

Inter-Fiorentina 4-3: highlights, voti, pagelle e tabellino della 2^ giornata di Serie A. Debutto in chiaroscuro per Conte



Serie A, Inter-Fiorentina: a San Siro succede di tutto ma l’unico dato che conta sono i tre punti per la squadra di Antonio Conte. Il tecnico ha tenuto fuori a lungo Hakimi e Vidal ma è tradito dai ‘suoi’ uomini. Come Kolarov che al debutto stagionale guoca una delle peggiori partite viste in Italia, sempre in ritardo e spesso fuori posizione.

Il veloce vantaggio viola con Kouamé (primo errore di Kolarov) ha il potere di svegliare l’Inter che però fatica a trovare spazi. Il Var cancella un rigore generosamente concesso da Calvarese e il pari arriva solo nel finale di tempo con Lautaro Martinez. L’autorete di Ceccherini sembra cambiare tutto, ma la Fiorentina in contropiede trova il pari con Castrovilli e il sorpasso con Chiesa.

Ancora diverse occasioni da una parte e dall’altra, i cambi di Cinte che butta dentro Hakimi, Nainggolan, Vidal e Sanchez ma cambia nulla. Poi però il finale è folle: a 3′ dalla fine Lukaku trova il nuovo aggancio su assist di Hakimi e D’Ambrosio di testa regala il sorriso a Conte.

Inter-Fiorentina 4-3: tutti i voti, il tabellino e gli highlights

MARCATORI: 3′ Kouamé (F), 47′ Lautaro Martinez (I), 52′ aut. Ceccherini (F), 57′ Castrovilli (F), 63′ Chiesa (F), 87′ Lukaku (I)

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6.5; D’Ambrosio 6.5, Bastoni 6, Kolarov 6; Young 6 (65′ Hakimi 6.5), Barella 6.5 (74′ Nainggolan sv), Brozovic 6 (74′ Vidal sv), Perisic 6 (78′ Sanchez 6.5); Eriksen 5 (65′ Sensi 6); Lautaro Martinez 6.5, Lukaku 5.5. All. Conte 6.5

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 7, Ceccherini 5.5, Caceres 6; Chiesa 7, Bonaventura 6.5 (61′ Borja Valero 6), Amrabat 6.5, Castrovilli 7, Biraghi 6; Kouamé 6 (61′ Vlahovic 6), Ribery 7.5 (83′ Cutrone sv). All. Iachini 6.5

NOTE: ammoniti Barella (I), Ceccherini (F)

